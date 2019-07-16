Рост цен евробондов РФ во вторник продолжился в ожидании снижения ставки ФРС

Москва. 16 июля. Рост котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продолжился на фоне общемирового спроса на рисковые активы в ожидании скорого снижения ставки Федрезерва США; отдельные выпуски оказались в небольшом минусе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 июля и составила 112,8% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (рост на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,38% от номинала (их доходность выросла на 4,5 пункта - до 1,835% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 124,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 7 базисных пунктов - до 122,47% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,36% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 3 базисных пункта - до 118,24% от номинала (доходность снизилась на 0,3 пункта и составила 4,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к понедельнику на 24 пункта - до 106,83% от номинала, что соответствует доходности 3,615% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 107,27% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 10 базисных пунктов - до 112,02% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,49% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 21 базисный пункт, до 103,9% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,68% годовых).

"Спрос на еврооблигации развивающихся стран сохраняется, хотя темпы ценового повышения несколько замедлились. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня вновь выросли в рамках общемирового повышательного тренда, который сформировался на ожиданиях скорого снижения процентных ставок со стороны ФРС США. В результате доходность десятилетнего выпуска еврооблигаций России снизилась во вторник на 5 базисных пунктов, до 3,8% годовых. При этом доходность десятилетних US Treasuries, напротив, выросла на 3 базисных пункта. Ключевым фактором повышенного спроса на рисковые активы остаются ожидания снижения базовой процентной ставки Федрезерва на заседании в конце июля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

"Вместе с тем евробонды развивающихся стран к настоящему времени выбрали свой потенциал роста и уже оценены справедливо. Таким образом, дальнейший рост котировок отечественных еврооблигаций выглядит сейчас маловероятным, поскольку сложившиеся уровни доходностей и суверенных спредов стали для большинства инвесторов уже малопривлекательными", - отметил Грицкевич.