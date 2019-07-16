У игроков нет уверенности в возможности ухода доллара ниже отметки 62,5 рубля - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 62,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь чуть ниже 70,5 рубля. Отметим, что поддержку рублю сегодня оказывали динамика рынка энергоносителей, а также подготовка экспортеров к налоговым и дивидендным выплатам. Однако этого не хватило для полноценного роста российской валюты, которая двигалась в фарватере валют развивающихся рынков, не показавших сегодня единой динамики. У игроков нет уверенности в возможности ухода доллара ниже отметки 62,5 рубля, выступающей минимумом года, что сдерживает активность продавцов. В результате для пробоя этой поддержки "медведям" может понадобиться существенный повод", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.