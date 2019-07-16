Газпромбанк повысил оценку GDR Газпром нефти на 13%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $35 до $39,5 за штуку после пересмотра, сообщается в обзоре аналитика банка Евгении Дышлюк и Марии Мартыновой.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Газпром нефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $34,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $33,05 за штуку.