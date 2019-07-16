Высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления - "Открытие Брокер"

"Рубль ослабляется, не дойдя до сопротивления 62,5. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 4164 рублей. Спрос в ОФЗ начинает локально таять. Однодневная ставка MosPrime второй день стоит без изменений на уровне 7,56%, недельная ставка подросла на символические 0,01% - до 7,67%. Месячная ставка осталась на уровне 7,77%. Давление на рубль в середине-конце июля может возрастать из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Кроме того, наступил высокий сезон отпусков, когда растёт спрос на валюту со стороны выезжающих граждан. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления", - отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.