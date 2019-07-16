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16 июля 2019 года 15:42

Рубль развернулся вниз к доллару и усилил укрепление к евро днем во вторник следом за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 16 июля. Доллар перешел к повышению, евро ускорил снижение на "Московской бирже" во вторник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

Курс доллара США составил 62,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,43 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,15 копейки - до 66,21 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 июля на 1,51 копейки, до 62,8129 руб./$1, и опустил курс евро на 18,03 копейки, до 70,6771 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на дневных торгах. В условиях отсутствия новостей, способных задать направление рынку, основные рублевые валютные пары следуют за динамикой евро к доллару на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" возобновила снижение на Forex после того, как статданные, обнародованные во вторник, указали на ухудшение уверенности инвесторов в экономических перспективах Германии на фоне сохраняющейся торговой напряженности.

"Рубль начал неделю умеренным укреплением, двигаясь в тренде валют развивающихся стран в ответ на публикацию позитивных данных по экономической активности в Китае. В целом текущая неделя небогата на значимую макроэкономическую статистику. На этом фоне рубль может остаться вблизи текущих уровней. Фактором риска выступают предстоящие в среду слушания с участием спецпрокурора Мюллера по факту предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В остальном рубль, вероятно, будет торговаться, отражая динамику EUR/USD на глобальных площадках, где риски в настоящее время смещены в сторону умеренного ослабления доллара в преддверии ожидаемого снижения ставки ФРС", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"На горизонте последних недель ключевая поддержка для рубля по-прежнему исходит от общего интереса глобальных инвесторов к развивающимся рынкам после сигнала ведущих центральных банков о готовности снижать процентные ставки. В то же время отсутствие сильных внутренних факторов в поддержку рубля и сохраняющиеся санкционные риски, на наш взгляд, делают потенциал продолжения укрепления российской валюты с текущих уровней ограниченным. В базовом сценарии на горизонте до конца лета ожидаем смещения пары "доллар-рубль" в диапазон 64-65 руб./$1", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Кроме того, участники рынков сфокусированы на развитии ситуации в мировой торговле. В понедельник стало известно, что рост ВВП Китая во втором квартале 2019 года замедлился до 6,2% в годовом выражении после повышения на 6,4% кварталом ранее. Президент США Дональд Трамп связал это с введением пошлин на импорт китайских товаров в Штаты.

"Пошлины оказывают сильное влияние на компании, которые уходят из Китая в страны, не облагаемые пошлинами. Уходят тысячи компаний. Поэтому Китай хочет достичь соглашения с США и жалеет, что сорвал сделку в первоначальном варианте. Мы, тем временем, получаем миллиарды долларов от Китая за счет пошлин", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Между тем, глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Цены на нефть перешли к умеренному росту в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают публикации данных о запасах топлива в США и рассчитывают на их снижение. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросли на 0,26% - до $66,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,25% - до $59,33 за баррель.

Внимание рынка постепенно переключается с урагана "Барри", прошедшего по нефтедобывающим районам Мексиканского залива, на намеченную на среду публикацию еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах углеводородов в стране.

По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей. Объем запасов уже достиг минимального уровня за три месяца благодаря высокому спросу на бензин.

Тем временем крупнейшие нефтедобывающие компании в США постепенно возобновляют операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри". По состоянию на понедельник была приостановлена работа 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Банк России во вторник, 16 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,35 трлн рублей (при лимите 1,35 трлн рублей и общем спросе 1 трлн 410,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 9 июля, банки разместили в ЦБ РФ 900 млрд рублей (при лимите 900 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 26,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 16 июля провел аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 23-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 300 млрд рублей. Банк России разместил данный выпуск облигаций в объеме 300 млрд рублей по цене отсечения 99,97% при объеме спроса 900 млрд 182 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая повысилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,56% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровне предыдущего торгового дня - 7,77%, 7,93% и 8,03% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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