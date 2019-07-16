Рынок акций: сложились условия для усиления коррекции - БКС

"Во вторник российский рынок акций продолжил коррекционное движение, "пала" отметка 2750 пунктов по индексу МосБиржи. По нашим оценкам, ближайшей целью фазы коррекционного снижения IMOEX выступает уровень 2710 пунктов. На фоне завершения дивидендного сезона, сезонного снижения торговой активности на рынке, а также неоднозначного геополитического фона данный уровень может быть протестирован в среду, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в котировки. Импульс к росту могло бы придать понижение ставки на 50 б.п., однако такой сценарий маловероятен, учитывая последние макроданные по США. Сегодня позднее выйдут данные по объему розничных продаж за июнь, а также по объемам промпроизводства в Штатах. Показатели лучше прогнозов могут усилить сомнения участников рынка в масштабах потенциальных монетарных стимулов, риск-аппетиты могут испытать охлаждение. Дополнительное давление на рыночные настроения оказывает отсутствие позитивных сообщений со стороны переговорного процесса между США и КНР по торговле. Более того, переговорная атмосфера может осложниться - в информационном поле возникла крайне болезненная для Пекина тема с поставками американских вооружений в Тайвань. Инвесторы в российские активы могут также вспомнить о геополитике. Завтра спецпрокурор Роберт Мюллер даст показания по расследованию "российского дела" на заседаниях комитетов Палаты представителей Конгресса США. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративных отчетах. Фактором поддержки российских активов по-прежнему выступает ценовая конъюнктура в нефти".