EUR/USD: "чаши весов" покупателей и продавцов уравновешены - FxPro

Курс единой валюты за прошедшие сутки мало изменился по отношению к доллару. Так, с утра во вторник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1260, на середине торгового диапазона предшествующих четырех торговых сессий в ожидании сигналов дальнейшего развития тренда. Пока же "чаши весов" покупателей и продавцов уравновешены: намеки на смягчение слышны как от ФРС, так и ЕЦБ, а экономические показатели можно оценить как "чуть слабее тренда". Помимо данных из США, отмечают аналитики FxPro, на курс EUR/USD сегодня может оказать влияние оценка деловых настроений в Германии от ZEW.