Природный газ вошел в зону турбулентности - Julius Baer

"Цены на природный газ в Европе резко выросли с начала июля на совокупности "бычьих" факторов. Тем не менее, рост должен быть кратковременным, поскольку фундаментальные условия в секторе остаются слабыми. В регионе накоплены большие запасы сырья, и резервуары для его хранения могут быть полностью заполнены. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор. Европейский рынок природного газа проходит через турбулентный период: ни один другой вид сырья не столкнулся в последнее время с такой сильной волатильностью, - комментирует ситуацию главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Неожиданные проблемы со стороны предложения, ралли цен на углеродные квоты и закрытие коротких позиций стали основными факторами, приведшими котировки к росту выше 13 евро за МВт*ч за последние несколько дней. Тем не менее, фундаментальные условия в секторе остаются без изменений, а проблемы с поставками слишком незначительные. Европейский рынок продолжает испытывать профицит предложения. Объемы запасов топлива могут достичь предельных значений позднее в этом году на фоне текущих цен. При этом разница с американским рынком стимулирует производителей из США увеличивать отгрузки через Атлантику. Структурный рост экспорта из Соединенных Штатов и Австралии оказывает давление на мировой энергетический рынок и вместе с повышением конкурентоспособности возобновляемых источников энергии приводит к тектоническим сдвигам в Европе. Дешевый природный газ и высокие цены на квоты на углеродные выбросы вследствие изменения политики европейских властей оказывают давление на угольную энергетику и выбросы CO2. Сохраняя осторожный взгляд на сектор, мы рассматриваем повышение цен до 13,5 евро за МВт*ч как хорошую возможность для открытия коротких позиций на фьючерсном рынке. Завершение договора на транзит российского газа через Украину в начале следующего года создает риски падения предложения сырья, но сегодня рынкам еще слишком рано думать об этом".