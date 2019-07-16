НЛМК: операционные результаты за 2К19 нейтральны - Альфа-банк

"Финансовые результаты НЛМК за 2К19 будут испытывать некоторое давление в связи со снижением продаж, которое ослабило эффект более высоких цен реализации, устойчивого производства окатышей и хорошего внутреннего спроса", - говорится в обзоре Альфа-банка.

"НЛМК в понедельник представил операционные результаты за 2К19. Отметим ожидаемое снижение продаж на фоне сокращения производства на главной производственной площадке НЛМК в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств. Средние цены реализации совпадают с ценами у компаний-аналогов. Мы ожидаем, что финансовые результаты за 2К19 будут испытывать некоторое давление в связи со снижением продаж, которое ослабило эффект более высоких цен реализации, устойчивого производства окатышей и хорошего внутреннего спроса", - отмечают аналитики Альфа-банка.