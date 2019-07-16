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Главная / Мнения аналитиков / НЛМК: операционные результаты за 2К19 нейтральны - Альфа-банк
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16 июля 2019 года 13:04
НЛМК: операционные результаты за 2К19 нейтральны - Альфа-банк
"Финансовые результаты НЛМК за 2К19 будут испытывать некоторое давление в связи со снижением продаж, которое ослабило эффект более высоких цен реализации, устойчивого производства окатышей и хорошего внутреннего спроса", - говорится в обзоре Альфа-банка. "НЛМК в понедельник представил операционные результаты за 2К19. Отметим ожидаемое снижение продаж на фоне сокращения производства на главной производственной площадке НЛМК в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств. Средние цены реализации совпадают с ценами у компаний-аналогов. Мы ожидаем, что финансовые результаты за 2К19 будут испытывать некоторое давление в связи со снижением продаж, которое ослабило эффект более высоких цен реализации, устойчивого производства окатышей и хорошего внутреннего спроса", - отмечают аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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.17 июля 2019 года 10:31
По-прежнему считаем целесообразным начать постепенное сокращение позиций в евробондах - Промсвязьбанк
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.17 июля 2019 года 10:15
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.17 июля 2019 года 10:03
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.17 июля 2019 года 09:51
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В среду утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие российского рынка акций в "красной зоне" - снижение составит около 0,5%. читать дальше
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