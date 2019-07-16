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16 июля 2019 года 14:53
Самые актуальные торговые идеи на российском рынке акций - ITI Capital
"Мы считаем, что спрос на глобальный риск сохранится. У РТС также остается потенциал роста до конца года до 1500 пунктов, ближайший уровень сопротивления - 1440 пунктов. На этой неделе российские компании завершают выплату дивидендов за 2018 г., и сейчас внимание будет сосредоточено на фундаментально недооцененных бумагах и корпоративных историях", - говорится в обзоре ITI Capital. Самые актуальные торговые идеи на российском рынке акций: Первая торговая идея - "Детский мир": потенциал роста : +20% до конца года. "Ожидаются умеренно сильные операционные результаты "Детского мира" за 2К19 ввиду открытия 17 магазинов. Ожидаемая доходность следующего дивиденда за 9М19 - 5% (закрытие реестра в декабре). Цена акций находится на неоправданно низком уровне (-3% с начала года), несмотря на хорошие финансовые результаты за 1К19", - отмечается в обзоре ITI Capital. Вторая торговая идея - Сбербанк: потенциал роста: +18% до конца года. "Сбербанк - единственная акция на российском фондовым рынке, которая в наибольшей степени коррелирует с динамикой ОФЗ и курсом рубля и учитывает страновую премию за риск. Следовательно, Сбербанк - единственная "голубая фишка", которая сохраняет двузначный потенциал роста до конца года. По нашим оценкам, текущая премия за риск по коротким ОФЗ еще составляет порядка 30-40 б.п. до конца года, потенциал роста акций Сбербанка - порядка 18-20% до конца года", - указывают эксперты ITI Capital. Третья торговая идея - АФК "Система": потенциал роста: +15% до конца года. "С момента запуска торговой идеи AFKS RX подорожала на 17% и сохраняет потенциал роста еще на 15% до конца года. Компания остается недооцененной относительно стоимости своих публичных активов; прочие активы сохраняют потенциал роста - Озон, Сегежа, СП Системы с Ростехом в сфере микроэлектроники", - считают в ITI Capital. Четвертая торговая идея - "Северсталь": потенциал роста: +10% до конца года. "После публикации операционных результатов за второй квартал можно ожидать хороших финансовых показателей (отчет выйдет 19 июля) в связи с сезонным повышением спроса и цен на российском рынке и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж. У компании собственное производство железной руды, поэтому высокие цены на сырье не будут создавать давление на маржу компании. Ожидаемая доходность следующего квартального дивиденда - 5,6% (закрытие реестра в конце сентября)", - отмечают аналитики ITI Capital. Пятая торговая идея - "ЛУКОЙЛ": потенциал роста: +10% до конца года. "С запуска торговой идеи LKOH RX подорожала на 4% и сохраняет потенциал роста еще на 10% до конца года. С 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. акционеры могут предъявить свои акции к выкупу по цене 5450 руб. за бумагу в рамках завершения текущей программы выкупа (общее количество выкупаемых акций - 35 млн шт., выкуп будет производиться пропорционально поданным заявкам), что на 5% выше текущих котировок. После подведения итогов выкупа оплаты приобретаемых акций (до 28 августа 2019 г.) и их погашения "ЛУКОЙЛ" объявит параметры новой программы выкупа (ориентировочно в сентябре)", - говорится в обзоре ITI Capital. Шестая торговая идея - Полюс: потенциал роста: +8% до конца года. "С запуска торговой идеи PLZL RX подорожала на 4% и сохраняет потенциал роста еще на 8% до конца года. Компания остается недооцененной относительно Polymetal, рост добычи продолжится. Цены на золото могут продолжить расти ввиду ожидаемого снижения ключевой ставки ФРС США в конце июля. Наш целевой уровень по золоту до конца года - $1,5 тыс./унция. Ближайший триггер - Полюс планирует увеличить free-float с 20% до 25-30%, что будет способствовать повышению веса компании в MSCI Russia и притоку пассивных средств в объеме $19-29 млн, скорее всего, по итогам ноябрьской ребалансировки", - полагают в ITI Capital. Седьмая торговая идея - "Аэрофлот": потенциал роста: +6% до конца года. "Текущее снижение цен на авиатопливо и хеджирование 70% закупок авиатоплива в 2019 г. позволит стабилизировать основную статью операционных расходов компании (30% операционных издержек в 1К19). Публикация финансовых результатов за второй квартал (РСБУ в начале августа, МСФО в конце августа) может стать триггером удорожания акций компании в связи с увеличением объема перевозок по группе за 2К19 на 11% г/г и ожидаемым ростом EBITDA маржи до 24-25% по сравнению с 15,5% в 1К19", - указывают аналитики ITI Capital.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, ЛУКОЙЛ НК, Сбербанк России, Северсталь, Система АФК, Детский мир, Полюс
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17 июля 2019 года 13:00
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