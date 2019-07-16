В ценах на нефть еще возможны интересные повороты - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К этому можно добавить пока сохраняющиеся у рынка надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая, в результате которых удалось бы избежать обвального торможения роста мирового спроса. Сюда же относится привязка к этому переговорному процессу запрета США на покупки Китаем иранской нефти. Свою лепту для придания уверенности покупателям внесли сообщения прошлой недели о продолжившемся снижении запасов в США и опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе, где были остановлены работы на двух десятках платформ, - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - В результате указанные краткосрочные обстоятельства дали вполне осязаемый вклад в подрастание цены нефти и "бычья" картина стала почти завершенной. Кроме того, председатель ФРС подал сигналы о практически решенном вопросе о снижении ставки на следующем заседании Комитета. Снижение ставки внесет вклад в рост цены товаров. Как видим, набор аргументов за продолжение роста действительно оказался достаточно внушительным. Однако в конце недели некоторое сомнение покупателям вселили свежие оценки ОПЕК перспектив рынка. По их данным, в 2020 году рост предложения нефти странами за пределами ОПЕК существенно обгонит рост мирового спроса. А значит, долгосрочная база роста цен нефти ставится под вопрос. И все же это в большей мере сомнения от ОПЕК, в которых можно заподозрить некоторые элементы самовнушения либо подобранные аргументы для сомневающихся в необходимости продления сделки ОПЕК+. К тому же изложенные ОПЕК аргументы опираются на кажущееся бесспорным предположение о дальнейшем быстром росте добычи нефти в США. В последние три года рост добычи нефти в США действительно пока не давал повода усомниться в их дальнейших успехах. Тем более, что надежды на продолжение сланцевого праздника теперь еще подогреваются планами по новому периоду финансового стимулирования от ФРС. Однако растущие финансовые проблемы сланцевых добытчиков как минимум заставляют задуматься и помнить об осторожности. А происходящее с конца прошлого года сокращение числа действующих буровых установок напоминает о том, что доступ к дешёвым финансовым ресурсам не может восполнить истощение в земле ресурсов нефти. Но все же новый приступ стимулирования еще может обеспечить ценам нефти интересные повороты. Да и последующие данные о фактическом выполнении странами ОПЕК+ продленных с июля договоренностей по ограничениям добычи тоже будет интегрироваться в цены нефти. Пока же рынок с интересом продолжит наблюдать за текущими данными, включая динамику запасов и добычи нефти в США, а также за тем, как сказался ураган в Мексиканском заливе на недельных результатах. А очередные макропоказатели, включая выходящие на этой неделе данные по розничной торговле в США, ВВП и ряд других данных из Китая, данные по инфляции в Европе, выступление во вторник главы ФРС Пауэлла на тему монетарной политики, позволят дополнительно подкорректировать настроения на рынках".