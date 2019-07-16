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16 июля 2019 года 12:33
В ценах на нефть еще возможны интересные повороты - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Показанный на прошлой неделе рост цен на нефть можно было связать со сложившимся набором "бычьих" факторов. Во-первых, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку об ограничениях добычи еще на 9 месяцев. Во-вторых, покупателям не дает расслабиться напряженность вокруг поставок нефти из Ирана. К этому можно добавить пока сохраняющиеся у рынка надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая, в результате которых удалось бы избежать обвального торможения роста мирового спроса. Сюда же относится привязка к этому переговорному процессу запрета США на покупки Китаем иранской нефти. Свою лепту для придания уверенности покупателям внесли сообщения прошлой недели о продолжившемся снижении запасов в США и опасения по поводу урагана в Мексиканском заливе, где были остановлены работы на двух десятках платформ, - отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - В результате указанные краткосрочные обстоятельства дали вполне осязаемый вклад в подрастание цены нефти и "бычья" картина стала почти завершенной. Кроме того, председатель ФРС подал сигналы о практически решенном вопросе о снижении ставки на следующем заседании Комитета. Снижение ставки внесет вклад в рост цены товаров. Как видим, набор аргументов за продолжение роста действительно оказался достаточно внушительным. Однако в конце недели некоторое сомнение покупателям вселили свежие оценки ОПЕК перспектив рынка. По их данным, в 2020 году рост предложения нефти странами за пределами ОПЕК существенно обгонит рост мирового спроса. А значит, долгосрочная база роста цен нефти ставится под вопрос. И все же это в большей мере сомнения от ОПЕК, в которых можно заподозрить некоторые элементы самовнушения либо подобранные аргументы для сомневающихся в необходимости продления сделки ОПЕК+. К тому же изложенные ОПЕК аргументы опираются на кажущееся бесспорным предположение о дальнейшем быстром росте добычи нефти в США. В последние три года рост добычи нефти в США действительно пока не давал повода усомниться в их дальнейших успехах. Тем более, что надежды на продолжение сланцевого праздника теперь еще подогреваются планами по новому периоду финансового стимулирования от ФРС. Однако растущие финансовые проблемы сланцевых добытчиков как минимум заставляют задуматься и помнить об осторожности. А происходящее с конца прошлого года сокращение числа действующих буровых установок напоминает о том, что доступ к дешёвым финансовым ресурсам не может восполнить истощение в земле ресурсов нефти. Но все же новый приступ стимулирования еще может обеспечить ценам нефти интересные повороты. Да и последующие данные о фактическом выполнении странами ОПЕК+ продленных с июля договоренностей по ограничениям добычи тоже будет интегрироваться в цены нефти. Пока же рынок с интересом продолжит наблюдать за текущими данными, включая динамику запасов и добычи нефти в США, а также за тем, как сказался ураган в Мексиканском заливе на недельных результатах. А очередные макропоказатели, включая выходящие на этой неделе данные по розничной торговле в США, ВВП и ряд других данных из Китая, данные по инфляции в Европе, выступление во вторник главы ФРС Пауэлла на тему монетарной политики, позволят дополнительно подкорректировать настроения на рынках".
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17 июля 2019 года 13:00
"Нефть подешевела во вторник на 3% в отсутствие заметных негативных факторов. Помимо оперативного новостного фона инвесторам нужно следить за замедлением динамики в сланцевом секторе США и ухудшением мирового спроса на сырье. Мы по-прежнему ожидаем движения котировок в ограниченном диапазоне в... читать дальше
.17 июля 2019 года 12:38
Credit Suisse начал анализ "РусАла" (MOEX: RUAL) и En+ (MOEX: ENPL), сообщается в обзоре инвестбанка. Для акций "РусАла" и глобальных депозитарных расписок (GDR) En+ была дана рекомендация "покупать". Прогнозная стоимость бумаг "РусАла", рассчитанная аналитиками Credit Suisse, составляет 5,30... читать дальше
.17 июля 2019 года 12:29
В случае обострения опасений введения новых или ужесточения старых санкций вероятно повышение давления на рубль - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран в среду утром снижаются к доллару США. Рубль при этом укрепляется, корректируясь после вчерашнего существенного движения, и торгуется на уровне 62,9 руб./$. В случае обострения опасений введения новых (или ужесточения старых) санкций в отношении РФ, вероятно... читать дальше
.17 июля 2019 года 12:11
Предпочитаем больше среднесрочный участок ОФЗ, тогда как длинные "бенчмарки" не получили нового фактора для роста цен - ИК "Велес Капитал"
"Сегодня Минфин предложит серию 26228 с погашением через 11 лет и серию 52002 с погашением через 8,5 лет. По итогам недели суверенная кривая доходности выросла на 3-6 бп., что в целом соответствовало динамике других сверстников из развивающихся стран за исключением Индонезии, Индии и Перу. Спрос... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:48
Credit Suisse начал анализ ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных расписок (ADR) компании, рассчитанная аналитиками, составляет $23,10 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". По данным... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:22
"Дивидендный сезон постепенно подходит к концу, завершаемый "тяжеловесными" дивидендными "гэпами" в бумагах "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и прочих. Основные российские индексы теряют более 1,5% на открытии - это самый глубокий дивидендный "гэп" в году. Среди лидеров падения выделяются "Газпром",... читать дальше
.17 июля 2019 года 11:10
"Слушания с участием спецпрокурора Мюллера в Конгрессе США были перенесены на 24 июля, что снимает геополитические риски для рубля с повестки текущей недели. Ключевым фактором поддержки для российской валюты, как и для прочих рисковых активов, на данный момент выступают сигналы от ФРС о готовности... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:46
"Во вторник нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе и деэскалации напряженности на Среднем востоке. Котировки Brent завершили день в районе $64-64,5 за баррель и сегодня с утра незначительно прибавляют в цене. При отсутствии новых шоков фьючерсы... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:31
По-прежнему считаем целесообразным начать постепенное сокращение позиций в евробондах - Промсвязьбанк
"Котировки UST’10 во вторник изменились незначительно – доходность прибавила 1 б.п. (2,1% годовых). Доходности евробондов ЕС показали разнонаправленную динамику – доходности 10-летних "бенчмарков" Мексики и Бразилии выросли на 1-3 б.п., негативно отреагировав на заявления Д. Трампа, что Вашингтону... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:28
Москва. 17 июля. Доллар и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне повышательной коррекции цен на нефть после сильного снижения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.17 июля 2019 года 10:15
"Умеренное укрепление американского доллара на глобальном валютном рынке в ходе торгов вторника нашло отражение и в динамике российской валюты – пара доллар/рубль вернулась выше отметки 63. Явных драйверов для роста волатильности в рубле мы не наблюдаем. Отдельное давление на рубль вчера могло... читать дальше
.17 июля 2019 года 10:03
"Нефть восстанавливается после просадки на 4% накануне. Поводом стало как восстановление мощностей в Мексиканском заливе после тропического шторма, так и спекуляции на тему возможного потепления в отношениях США-Иран (якобы стороны готовы обсуждать ракетную программу). Дополнительным фактором для... читать дальше
.17 июля 2019 года 09:51
Москва. 17 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.17 июля 2019 года 09:50
В среду аналитики предполагают негативное начало торгов на фондовом рынке РФ. читать дальше
.17 июля 2019 года 09:45
В среду утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие российского рынка акций в "красной зоне" - снижение составит около 0,5%. читать дальше
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