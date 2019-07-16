Тональность риторики членов ФРС сегодня может оказать существенное влияние на курс рубля - Банк "Санкт-Петербург"

""Валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США. Рубль демонстрирует худший результат, снижаясь на 0,3%, торгуясь около 62,85 руб./$. В понедельник российская валюта укреплялась, в том числе благодаря уплате компаниями страховых взносов, сегодня рубль лишился этого фактора поддержки. Следующая важная дата налогового периода - 25 июля, в этот день уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ). Тональность риторики членов ФРС сегодня может оказать существенное влияние на курс рубля. Так, сегодня днем выступит член управляющего совета ФРС Мишель Боуман, которая придерживается "ястребиных" ("жестких") взглядов в отношении ДКП американского регулятора. Едва ли Боуман выступит против снижения процентной ставки Федрезерва на 25 б.п. в июле, однако возможны комментарии относительно отсутствия необходимости в более существенном снижении (на 50 б.п.), которые могут повысить волатильность на рынках", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".