Рынок акций РФ утром откатился ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи, к уровню 3-недельной давности на "Газпроме" и Сбербанке

Москва. 16 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжает корректироваться вниз в рамках фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2750 пунктов - к уровню 3-недельной давности на бумагах "Газпрома" и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2749,63 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1378,32 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,9% на фоне ослабления рубля.

Доллар подрос до 62,84 рубля (+0,17 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,9%), "Мосбиржи" (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), Сбербанка (-0,6% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

Подорожали рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Индексы в США завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом, вновь обновив исторические максимумы. Главным событием для рынка стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал. Первым из крупнейших компаний США отчитался банк Citigroup, прибыль и выручка которого превысили ожидания.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле восстановился до 4,3 пункта с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 0,5 пункта. Как сообщалось ранее, в июне был зафиксирован максимальный в истории спад индекса - на 26,4 пункта, в результате чего значение показателя упало до самой низкой отметки с октября 2016 года. Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Во вторник в Азии преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%), консолидируются Европа (FTSE, DAX, CAC40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,05%) в ожидании новых финансовых отчетностей крупных компаний за второй квартал.

Во вторник будут опубликованы показатели крупнейших банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также производителя потребительских товаров и бытовой химии Johnson & Johnson.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Нефть утром во вторник также стабилизировалась, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе; цена Brent находится вблизи уровней, отмечавшихся при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,55 за баррель (+0,1% и -0,4% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $59,64 за баррель (-0,1% и -1,1% накануне).

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, российские акции постепенно теряют привлекательность в глазах инвесторов. Во вторник последний день с дивидендами торгуются акции "Газпрома" и "Сургутнефтегаза". У "Газпрома" есть шанс упасть в среду на величину меньше начисленных дивидендов. Впрочем, настроения с начала недели показывают, что инвесторы распродают перекупленные акции газовой монополии. "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) на какое-то время рискует стать одной из самых слабых бумаг российского рынка из-за роста курса рубля, что снижает переоценку "долларовой подушки" эмитента и уменьшит его прибыль. Соответственно, на высокие дивиденды компании по итогам работы в 2019 году пока рассчитывать не приходится.

Во вторник для индекса МосБиржи актуален диапазон поддержки 2710-2720 пунктов, который в среду может быть сломлен дивидендным "гэпом". Однако в любом случае играть на отскок не рекомендуется - за российским рынком акций уже нет былой силы. Негативом для рынка акций является и последовательное укрепление рубля - доллар подошел к поддержке 62,5 руб./$1 и если она будет пробита, то следующей целью станет район чуть выше 62 руб./$1.

Сопротивлением росту нефти Brent по-прежнему выступает отметка $67,5 за баррель. Возможно, она будет пробита в среду, если статистика по запасам нефти в США обрадует инвесторов. Пока же можно спекулятивно покупать нефть на просадках с ближайшей целью отскока $70 за баррель, считает Антонов.

Как отмечает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев, российский фондовый рынок в среду ждет самых заметных дивидендных "гэпов" - у акций "Газпрома" и "Сургутнефтегаза", что приведет к сильной локальной просадке индексов РТС и МосБиржи, а также некоторому давлению на рубль при последующей репатриации средств нерезидентами до конца июля. С учетом весов этих бумаг в индексах в среду утром по индексу Мосбиржи может образоваться дивидендный "гэп" вниз более 1-1,5%.

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх, инвесторы продолжают перекладываться из акций в облигации. Наиболее важным ожиданием, на которое закладываются рынки, является заседание ФРС 30-31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет. Впрочем, сейчас рынок уже уверен, что снижение точно будет. После выхода данных по низкой инфляции в России можно опасаться, что уже на заседании 26 июля Банк России продолжит снижать базовую ставку, считает аналитик.

По оценке эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, нефть забуксовала в росте из-за улучшения погодных условий в Мексиканском заливе, где компании уже приступили к возобновлению добычи после непродолжительных перебоев в работе из-за шторма. Также против роста котировок сыграли данные из Китая, где экономика выросла минимальными за последние 27 лет темпами, усилив беспокойство по поводу охлаждения спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя энергоносителей.

При этом более широкая картина рынка говорит в пользу как минимум ограниченных понижательных рисков. В роли "бычьих" факторов выступают ожидания смягчения политики мировых Центробанков во главе с ФРС, сокращение запасов и буровой активности в Штатах, а также ослабление доллара. Но в силу страхов по поводу ослабления мирового спроса эти факторы не могут оказать рынку полноценной поддержки, из-за чего Brent застряла в проторгованном диапазоне, выход из которого станет возможным, когда перевесят те или иные сигналы.

В краткосрочной перспективе рынок нефти будет ждать свежей статистики по запасам сырой нефти в США, а также обратит внимание на данные по американской инфляции, которые могут надавить на доллар и придать локальный позитивный импульс котировкам. Ближайшее сопротивление у Brent по-прежнему представлено в виде отметки $67 за баррель, за ним следует 100-дневная скользящая средняя в районе $67,5 за баррель, считает Николаев.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что вышедшая в начале недели статистика по Китаю оказалась лучше ожиданий, что поддержало отдельные фондовые индексы: ВВП КНР во втором квартале показал минимальные темпы роста за 27 лет - 6,2%, хотя промпроизводство и розничные продажи ускорились до 6,3% и 9,8% соответственно, что стало возможным благодаря мерам поддержки со стороны китайского правительства. Фискальные расходы за полугодие возросли на 10,7% в годовом выражении, что, впрочем, не снимает опасения дальнейшего замедления экономики КНР и по-прежнему выступает источником волатильности на финансовых рынках.

Во вторник внимание заслуживают данные по промышленному производству и розничным продажам в США, которые в очередной раз позволят оценить состояние американской экономики на фоне весьма вероятного снижения ключевой ставки Федрезервом в конце июля. Затем фокус участников рынка сместится на сезон корпоративный отчетности в США. В целом, американский рынок выглядит неплохо, индекс S&P 500 может продолжить позитивную динамику.

Другая важная тема, которая занимает участников рынка и может повлиять на динамику индексов - торговое противостояние между США и Китаем - пока остается без внимания. По данным СМИ, на текущей неделе должен состояться телефонный разговор между представителями двух стран, результатом которого может стать возобновление личных встреч.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи продолжает демонстрировать нисходящую динамику и во вторник тестирует отметку 2750 пунктов, отмечает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-14,8%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-1,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+6,5% и +3,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,174 млрд рублей (из них 2,406 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 1,868 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).