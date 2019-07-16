Фондовые индексы США вновь обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом, вновь обновив исторические максимумы.

Главным событием для рынка стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал. Первым из крупнейших компаний США отчитался Citigroup.

Citigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, во втором квартале увеличил чистую прибыль на 7% благодаря сокращению расходов, повышению выручки и снижению ставки налога. Скорректированная прибыль банка составила $1,94 на акцию при прогнозе в $1,81 на акцию, выручка - $18,758 млрд при ожиданиях на уровне $18,5 млрд.

Тем не менее, котировки акций Citi снизились менее чем на 0,1%. По словам управляющего директора консалтинговой компании Optimas, инвесторам хотелось бы увидеть в отчетности более существенное сокращение расходов в трейдинговом бизнесе.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Цена акций Symantec Corp., одного из ведущих разработчиков компьютерных программ для обеспечения безопасности данных, рухнули на 11% на сообщениях СМИ том, что один из крупнейших мировых производителей микрочипов Broadcom Inc. прекратил переговоры о возможной покупке компании.

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences Inc. объявила о том, что заплатит $5,1 млрд для увеличения своей доли в Galapagos NV и получения прав на лекарственные средства, разрабатываемые бельгийской биотехнологической компанией, в странах за пределами Европы. На этой новости акции Gilead подорожали на 2,7%, в то время как стоимость ADR Galapagos взлетела на 16%.

Акции Boeing подешевели на 1% на сообщениях источников о том, что полеты 737 Max возобновятся не раньше января 2020 года.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле восстановился до 4,3 пункта с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 0,5 пункта. Как сообщалось ранее, в июне был зафиксирован максимальный в истории спад индекса - на 26,4 пункта, в результате чего значение показателя упало до самой низкой отметки с октября 2016 года. Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Индекс Dow Jones Industrial Average 15 июля увеличился на 0,1% и составил 27359,16 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,02% - до 3014,3 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 0,17%, составив 8258,19 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах во вторник в отсутствие важных новостей.

Азиатский рынок реагирует на подъем американских индексов до рекордных отметок накануне и ждет новых финансовых отчетностей крупных компаний за второй квартал.

Накануне старт сезону отчетности дал американский банк Citigroup, показатели которого превзошли ожидания рынка. Во вторник будут опубликованы показатели других крупнейших банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также производителя потребительских товаров и бытовой химии Johnson & Johnson.

В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года, во многом из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Накануне стало известно, что рост ВВП Китая во втором квартале 2019 года замедлился до 6,2% в годовом выражении после повышения на 6,4% кварталом ранее. Президент США Дональд Трамп связал это с введением пошлин на импорт китайских товаров в Штаты.

"Пошлины оказывают сильное влияние на компании, которые уходят из Китая в страны, не облагаемые пошлинами. Уходят тысячи компаний. Поэтому Китай хочет достичь соглашения с США и жалеет, что сорвал сделку в первоначальном варианте. Мы, тем временем, получаем миллиарды долларов от Китая за счет пошлин", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Между тем, глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Цена бумаг японского производителя электроники Casio Computer упала в ходе торгов на 3,7%, акции Sony подешевели на 2,9%, оператора связи SoftBank - на 1,1%.

Котировки акций китайской нефтедобывающей компании CNOOC уменьшились на 1,3%, страховщика AIA Group - на 1,3%.

Тем временем капитализация китайского оператора казино Sands China выросла на 3,1%.

Стоимость акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix увеличилась на 0,1%, тайваньского Foxconn - на 1,5%.

Рыночная стоимость австралийской Oil Search Inc. упала на 2,5% после того, как нефтесервисная компания ухудшила годовой прогноз. Цена бумаг Rio Tinto уменьшилась на 0,6% из-за заявлений руководства, что проект по добыче меди в Монголии потребует больше времени и средств на реализацию, чем ожидалось ранее.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,6%, более широкий Topix - на 0,4%. Накануне японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня моря.

Китайский Shanghai Composite в ходе торгов потерял 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,3%. Тем временем индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,3%.австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 МСК подорожали на $0,08 (0,12%) - до $66,56 за баррель. На торгах в понедельник их цена уменьшилась на $0,24 (0,36%) и составляла на закрытие $66,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $59,59 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $0,63 (1,05%), до $59,58 за баррель.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма.

По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

"Замедление роста китайской экономики повышает опасения по поводу глобального ВВП, что оказывает давление на цены", - говорит старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.

Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.