Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также вследствие возросших санкционных рисков на новостях о новых санкциях, касающихся суверенного долга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом, вновь обновив исторические максимумы. Главным событием для рынка стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал. Первым из крупнейших компаний США отчитался банк Citigroup, который увеличил чистую прибыль во втором квартале на 7%. Тем не менее, котировки акций Citi снизились менее чем на 0,1%. В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник в отсутствие важных новостей. Азиатский рынок реагирует на подъем американских индексов до рекордных отметок накануне и ждет новых финансовых отчетностей крупных компаний за второй квартал. Японский индекс Nikkei 225 снизился во вторник на 0,66%. В понедельник японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня моря. Китайский Shanghai Composite в ходе торгов потерял 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,3%. Тем временем индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,09% - до $66,54 за баррель. На торгах в понедельник их цена уменьшилась на 0,36% и составляла на закрытие $66,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,05% - до $59,65 за баррель.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье. Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, оказавшись вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,29 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,076 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (13-15 июля) 0,12%, поднявшись до 615,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа Банк-002Р-02" (+0,66%), "МТС-001P-07" (+0,65%) и "РЖД-001P-02R" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "ВБРР-001Р-01" (-0,43%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,4%) и "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) полностью разместила 10-летние облигации серии 002Р-08 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,11% годовых. Купоны - полугодовые.

Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 5 млрд рублей. Банк 9 июня провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Также с 9 по 11 июня банк провел сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 40 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го купона двухлетних бондов серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 была установлена на уровне 7,55% годовых, трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,7% годовых. Техническое размещение всех выпусков было запланировано на 15 июля.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 15 июля полностью разместил облигации серий БСО-П02 и БСО-П03 объемом по 300 млн рублей каждая. Размещение прошло по открытой подписке. Бумаги имеют три годовых купона: ставка 1-3-го купонов облигаций серии БСО-П02 установлена в размере 4,5% годовых, серии БСО-П03 - в размере 4% годовых. Облигации размещались в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,95% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 12 июля. Техразмещение предварительно запланировано на 18 июля.

ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых. Ставка установлена на весь период обращения. Сбор заявок на бонды прошел 15 июля. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального "не выше 11% годовых", объем размещения увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" (SPV-компания Транскапиталбанка) приняло решение 14 августа досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" общим номинальным объемом 4,7 млрд рублей. Погашение класса "А" пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит 1,3 млрд рублей. Размер выплат по облигациям класса "Б" пройдет по номиналу и составит 415,509 млн рублей. Компания в апреле 2016 года разместила по открытой подписке облигации класса "А" объемом 4 млрд 681,859 млн рублей и по закрытой подписке в пользу Транскапиталбанка облигации класса "Б" объемом 415,509 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов класса "А" была установлена в размере 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Оба выпуска первоначально подлежали полному погашению 14 февраля 2047 года.