.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может быть в районе 1%
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может оказаться выше предварительных оценок и составить 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. Смягчение ДКП разгонит рост экономики в 2019 году выше 1,3%
 
МФО берут в штат омбудсменов
Микрофинансисты решили исправить ситуацию с большим числом жалоб потребителей, поступающих на участников рынка в ЦБ. Для того чтобы уменьшить поток жалоб, поступающих в ЦБ, микрофинансисты решили ввести должность финансового омбудсмена в...
 
Снятие наличных в магазинах распространят на всю страну
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом "Известиям" рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Сейчас такая возможность действует в...
 
Только 15% российских бизнесменов ожидают рост экономики
Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса...
 
16 июля 2019 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также вследствие возросших санкционных рисков на новостях о новых санкциях, касающихся суверенного долга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом, вновь обновив исторические максимумы. Главным событием для рынка стал старт сезона корпоративной отчетности за второй квартал. Первым из крупнейших компаний США отчитался банк Citigroup, который увеличил чистую прибыль во втором квартале на 7%. Тем не менее, котировки акций Citi снизились менее чем на 0,1%. В целом аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидают рекордного за три года снижения прибыли для компаний из индекса Standard & Poor's 500 по итогам второго квартала. По их мнению, показатель в среднем уменьшился на 3% в годовом выражении, рекордными темпами за три года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник в отсутствие важных новостей. Азиатский рынок реагирует на подъем американских индексов до рекордных отметок накануне и ждет новых финансовых отчетностей крупных компаний за второй квартал. Японский индекс Nikkei 225 снизился во вторник на 0,66%. В понедельник японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня моря. Китайский Shanghai Composite в ходе торгов потерял 0,2%, Shenzhen Composite - 0,1%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex - на 0,3%. Тем временем индонезийский Jakarta Composite уменьшился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

В свою очередь нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали всего на 0,09% - до $66,54 за баррель. На торгах в понедельник их цена уменьшилась на 0,36% и составляла на закрытие $66,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,05% - до $59,65 за баррель.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье. Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, оказавшись вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,29 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,076 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (13-15 июля) 0,12%, поднявшись до 615,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа Банк-002Р-02" (+0,66%), "МТС-001P-07" (+0,65%) и "РЖД-001P-02R" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "ВБРР-001Р-01" (-0,43%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,4%) и "ВЭБ.РФ-001Р-10" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) полностью разместила 10-летние облигации серии 002Р-08 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,11% годовых. Купоны - полугодовые.

Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 5 млрд рублей. Банк 9 июня провел сбор заявок на бонды серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 общим объемом 15 млрд рублей. Также с 9 по 11 июня банк провел сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 40 млрд рублей). По итогам маркетинга ставка 1-го купона двухлетних бондов серий 001Р-SBER10 и 001Р-SBER11 была установлена на уровне 7,55% годовых, трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,7% годовых. Техническое размещение всех выпусков было запланировано на 15 июля.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 15 июля полностью разместил облигации серий БСО-П02 и БСО-П03 объемом по 300 млн рублей каждая. Размещение прошло по открытой подписке. Бумаги имеют три годовых купона: ставка 1-3-го купонов облигаций серии БСО-П02 установлена в размере 4,5% годовых, серии БСО-П03 - в размере 4% годовых. Облигации размещались в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,95% годовых. Сбор заявок инвесторов прошел 12 июля. Техразмещение предварительно запланировано на 18 июля.

ООО "Сэтл групп" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых. Ставка установлена на весь период обращения. Сбор заявок на бонды прошел 15 июля. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального "не выше 11% годовых", объем размещения увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P на 25 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 99 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Ипотечный агент ТКБ-2" (SPV-компания Транскапиталбанка) приняло решение 14 августа досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" общим номинальным объемом 4,7 млрд рублей. Погашение класса "А" пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат составит 1,3 млрд рублей. Размер выплат по облигациям класса "Б" пройдет по номиналу и составит 415,509 млн рублей. Компания в апреле 2016 года разместила по открытой подписке облигации класса "А" объемом 4 млрд 681,859 млн рублей и по закрытой подписке в пользу Транскапиталбанка облигации класса "Б" объемом 415,509 млн рублей. Ставка 1-го купона бондов класса "А" была установлена в размере 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Оба выпуска первоначально подлежали полному погашению 14 февраля 2047 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 10:19
Рубль чуть укрепляется к доллару и евро на фоне относительно стабильных цен на нефть
Москва. 16 июля. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть.    читать дальше
.
16 июля 2019 года 10:16
Во вторник ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ - Промсвязьбанк
"В понедельник котировки ОФЗ завершили торги без существенных изменений - доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,16% годовых, 10-летних – на отметке 7,35% годовых. Таким образом, как и ожидалось, пятничная коррекция госбумаг на фоне возобновления санкционной риторики не получила своего...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:56
В целом ожидаем продолжения коррекции отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы стабильны. В целом мы ожидаем продолжения коррекции отечественных...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:46
Внешний фон для рубля нейтральный - Алор Брокер
"В понедельник российская валюта выросла к доллару на 0,4% и вплотную подошла к отметке 62,5. Если она будет пробита, то следующим сопротивлением росту рубля станет район чуть выше 62 рублей за доллар. Но пока (даже с учетом наступления налогового периода) для столь сильного движения нет...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:45
Фондовые индексы США вновь обновили рекорды
Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник.    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:37
Российские акции теряют привлекательность - Алор Брокер
"Сегодня ждем открытия рынка акций в районе нуля, а затем сползание котировок основных акций может быть продолжено, если рынок не получит новых идей или денег. Негативом для рынка акций является и укрепление рубля. Диапазон поддержки 2710-2720 для индекса МосБиржи актуален лишь на сегодня. Завтра...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:28
Шансы на возвращение нефти к росту все равно остаются - ИФК "Солид"
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:19
Пока нет оснований для выхода из консолидации по индексу РТС - ИФ "Олма"
"Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года. Так, сегодня отчетность опубликуют банки JP Morgan Chase (14:00 мск), Goldman Sachs (14:30 мск) и Wells...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:10
Текущее укрепление рубля происходит за счет внешних факторов - Промсвязьбанк
"Тенденция к умеренному укреплению российской валюты пока сохраняется. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль вновь приближалась к минимумам года в районе 62,50. На горизонте последних недель ключевая поддержка для рубля по-прежнему исходит от общего интереса глобальных инвесторов к...    читать дальше
.
16 июля 2019 года 09:01
Повышен вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World
TSE повысил вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах FTSE UK и FTSE All-World с 16 июля 2019 года после продажи 4,5% акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB). Как отмечал в своем обзоре от 10 июля главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский,...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:40
Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода
Москва. 15 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря старту налогового периода.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:29
Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с ФСК и Газпромом на фоне укрепления рубля и просевшей нефти
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в понедельник завершил торги снижением индексов на фоне укрепления рубля и наметившейся коррекции в нефти и фондовых площадок США; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также бумаги "Газпрома" из-за фиксации прибыли игроками после роста.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:03
Евробонды РФ умеренно подорожали в понедельник вслед за ценовым ростом UST
Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:56
Российская валюта чувствует себя достаточно уверено - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, торгуясь в районе 62,6 рубля, евро отступил на 0,6%, до 70,5 рубля. Российская валюта чувствует себя достаточно уверено, несмотря на...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.