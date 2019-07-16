Рубль чуть укрепляется к доллару и евро на фоне относительно стабильных цен на нефть

Москва. 16 июля. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,64-62,72 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,65 руб./$1 (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,52 руб./EUR1 (-2,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,23 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,8 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,49 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне относительно стабильных цен на нефть после снижения накануне. Негативным фактором для нефтяного рынка остается новость о замедлении темпов роста экономики Китая во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2%. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Президент США Дональд Трамп связал это с введением пошлин на импорт китайских товаров в Штаты. "Пошлины оказывают сильное влияние на компании, которые уходят из Китая в страны, не облагаемые пошлинами. Уходят тысячи компаний. Поэтому Китай хочет достичь соглашения с США и жалеет, что сорвал сделку в первоначальном варианте. Мы, тем временем, получаем миллиарды долларов от Китая за счет пошлин", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Между тем, глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил в понедельник, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер могут вскоре отправиться в Китай для проведения нового раунда торговых переговоров, если их телефонные беседы с представителями КНР на этой неделе увенчаются успехом, пишет агентство Bloomberg.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник, участники рынка следят за восстановлением добычи в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,05% - до $66,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились к этому времени на 0,17% - до $59,59 за баррель.

Крупнейшие нефтедобывающие компании в США начинают постепенно возобновлять операции в Мексиканском заливе, приостановленные из-за приближения урагана "Барри", который ослаб до тропического шторма. По состоянию на понедельник была приостановлена работа порядка 68% нефтедобывающих мощностей в регионе, где добывается порядка 16% всей нефти в США, против 73% в воскресенье.

Инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам аналитиков, за прошлую неделю товарные запасы нефти в Штатах упали на 2,75 млн баррелей.