Во вторник ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ - Промсвязьбанк

"В понедельник котировки ОФЗ завершили торги без существенных изменений - доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,16% годовых, 10-летних – на отметке 7,35% годовых. Таким образом, как и ожидалось, пятничная коррекция госбумаг на фоне возобновления санкционной риторики не получила своего продолжения - ключевой идеей в госбумагах по-прежнему остается продолжение цикла снижения ставки ЦБ РФ, в то время как процесса принятия санкций, скорее всего, будет весьма продолжительным. В целом до заседания Банка России 26 июля остается менее 2 недель – ожидаем продолжения консолидации котировок рублевого госдолга на текущих уровнях; не исключаем новых комментариев со стороны ЦБ до конца недели относительно предстоящих решений регулятора. Сегодня ожидаем продолжения консолидации рынка ОФЗ в ожидании новых сигналов относительно дальнейшей политики ЦБ РФ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.