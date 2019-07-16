Внешний фон для рубля нейтральный - Алор Брокер

"В понедельник российская валюта выросла к доллару на 0,4% и вплотную подошла к отметке 62,5. Если она будет пробита, то следующим сопротивлением росту рубля станет район чуть выше 62 рублей за доллар. Но пока (даже с учетом наступления налогового периода) для столь сильного движения нет оснований. Внешний фон для рубля нейтральный, на мировом валютном рынке наметилась стабилизация. Впрочем, пытаются с утра подрасти американские фьючерсы и нефть, которая неожиданно вчера вечером ушла в район 66 долларов за баррель", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.