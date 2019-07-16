Российские акции теряют привлекательность - Алор Брокер

"Сегодня ждем открытия рынка акций в районе нуля, а затем сползание котировок основных акций может быть продолжено, если рынок не получит новых идей или денег. Негативом для рынка акций является и укрепление рубля. Диапазон поддержки 2710-2720 для индекса МосБиржи актуален лишь на сегодня. Завтра он может быть сломлен дивидендным "гэпом" (во вторник последний день с дивидендами торгуется "Газпром" и "Сургутнефтегаз"). Однако в любом случае играть на отскок мы не советуем - за российским рынком акций уже нет былой силы", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.