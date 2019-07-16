Шансы на возвращение нефти к росту все равно остаются - ИФК "Солид"

"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все равно остаются, тренд пока не окончен, а общие запасы уже давно отошли от максимальных значений", - отмечают аналитики ИФК "Солид".