Пока нет оснований для выхода из консолидации по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года. Так, сегодня отчетность опубликуют банки JP Morgan Chase (14:00 мск), Goldman Sachs (14:30 мск) и Wells Fargo (15:00 мск). Кроме того, в США выйдут данные по розничной торговле (15:30 мск) и промпроизводству (16:15 мск). На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи вчерашнего уровня закрытия по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.