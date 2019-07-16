Повышен вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World

FTSE повысил вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах FTSE UK и FTSE All-World с 16 июля 2019 года после продажи 4,5% акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB).

Как отмечал в своем обзоре от 10 июля главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский, увеличение веса акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World, по его оценкам, в сумме приведет к притоку пассивных инвестиций в размере $24 млн.