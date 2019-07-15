Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Москва. 15 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря старту налогового периода.

Курс доллара США составил 62,64 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,53 руб./EUR1, подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 38,36 копейки - до 66,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря налоговому периоду июля, который начался в понедельник. Его пик придется на 25 июля (НДПИ, НДС и акцизы), а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль. При этом участники рынка отыграли пятничные потери после новостей о подготовке в Конгрессе США новых предложений относительно антироссийских санкций.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль укрепляется на торгах понедельника, чему могут способствовать улучшение геополитического фона, рост цен на нефть и старт налогового периода. "Во-первых, участники рынка уже могли "переварить" новую порцию санкционной риторики и в этом смысле, можно сказать, что рынок отыгрывает пятничные потери. Рынок нефти в течение всего дня демонстрировал позитивную динамику и, наконец, сегодня стартовал очередной налоговый период. Первые платежи довольно большие и оцениваются примерно в 700 млрд рублей. Тем не менее, инвесторы по-прежнему занимают осторожную позицию в ожидании заседания ФРС США, но, если риторика американского регулятора получит продолжение, у рубля, поддерживаемого налоговым периодом, возникнет возможность "дойти" до 62,5 руб./$1. Не исключен рост волатильности, так как на этой неделе в США выходит много важной статистики", - отметил Кравченко.

"Приближается налоговый период, и объем основных налоговых выплат (25 июля), по нашим оценкам, составит 1 трлн руб. (НДС - 454 млрд руб., акцизы - 38 млрд руб., НДПИ - 500 млрд руб.), а последующий налог на прибыль (28 июня) - 340 млрд руб. И, хотя объем налоговых выплат сильно не растет, влияние бюджета на ликвидность все равно остается негативным", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Нефтяные котировки после повышения в течение значительной части дня перешли к снижению. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизились на 0,31% - до $66,56 за баррель. В то же время котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на 0,76% - до $59,84 за баррель.

Ураган "Барри", обрушившийся на южное побережье США, ослаб до тропического шторма. Ранее из-за непогоды была приостановлена работа около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

Аналитики полагают, что следующим катализатором движения рынка может стать усиление напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет Dow Jones.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июля на 19,24 копейки, до 62,828 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,4 копейки, до 70,8574 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 30,9 копейки по отношению к пятнице и составил 62,7182 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 34,37 копейки и составил 62,7186 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 400,563 млн, из которых $827,876 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 572,687 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 21,58 копейки по отношению к пятнице, до 70,7391 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 30,04 копейки и составил 70,6987 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR636,1063 млн, из которых EUR245,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,665 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая снизилась на 2 базисных пункта - до 7,93% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,56% и 7,66% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на уровнях 7,77% и 8,03% годовых.

Как отмечают аналитики URALSIB Research, в понедельник наступил срок первых в этом месяце платежей в бюджет (во внебюджетные фонды) в рамках налогового периода. "Мы оцениваем их в 680 млрд рублей. Банки способны провести значительную часть платежей за счет средств на корсчетах в ЦБ, поэтому мы не ждем существенного роста ставок на межбанковском рынке", - подчеркнули аналитики URALSIB.