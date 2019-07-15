Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с ФСК и Газпромом на фоне укрепления рубля и просевшей нефти

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в понедельник завершил торги снижением индексов на фоне укрепления рубля и наметившейся коррекции в нефти и фондовых площадок США; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также бумаги "Газпрома" из-за фиксации прибыли игроками после роста.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2756,44 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1386,52 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар упал до 62,69 рубля (-0,29 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "ФСК ЕЭС" (-10,8%, до 0,1805 рубля; дивиденды - 0,016 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Газпрома" (-2,1%, до 240,3 рубля), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2% и +1,2% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%).

Индексы в США в минувшую пятницу выросли, обновив исторические максимумы на ожиданиях снижения процентных ставок на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в минувший четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4% на фоне статистики о ВВП КНР), подросла Европа (FTSE, DAX прибавляют 0,3-0,5%), однако в США наметилась коррекция (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом году ВВП КНР увеличился на 6,6%, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 6,4%. Правительство Китая установило цель добиться роста экономики в текущем году на 6-6,5%.

Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

В США в понедельник также вышла неплохая статистика: индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле восстановился до 4,3 пункта с минус 8,6 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 0,5 пункта. Как сообщалось ранее, в июне был зафиксирован максимальный в истории спад индекса - на 26,4 пункта, в результате чего значение показателя упало до самой низкой отметки с октября 2016 года. Индекс выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Нефть к вечеру корректируется вниз после роста на опасениях потерь нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе на фоне тропического шторма "Барри"; цена Brent опустилась на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,49 за баррель (-0,3% и +0,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $59,84 за баррель (-0,8% и +0,02% в пятницу).

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

В Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США, по данным министерства энергетики страны.

Также негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что, несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" утратили импульс к краткосрочному росту и пробили на коррекции среднюю полосу Боллинджера дневного графика (241,50 руб.), что открывает дорогу бумагам как минимум к 229-235 руб. Технический индикатор ADX говорит о затухании восходящего тренда. Кроме того, временную "просадку" бумаг концерна на этой неделе также может вызвать предстоящая дивидендная отсечка. У текущих уровней имеет смысл хотя бы частично зафиксировать краткосрочную прибыль.

Нефть Brent получает поддержку от ограниченных нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри", а также неплохих данных по экономике Китая за июнь (данные показали замедление роста китайской экономики во II квартале до минимума с 1992 года, однако такая динамика была ожидаемой, а темпы роста розничных продаж и промышленного производства страны в июне ускорились). В США сезон квартальных отчетов открыла в понедельник Citigroup - банк во II квартале увеличил прибыль и выручку, что оказалось лучше прогнозов.

Индекс МосБиржи остается ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2790 пунктов), что указывает на его склонность к снижению. Индекс РТС не смог удержаться выше 1390 пунктов и в краткосрочной перспективе на российском рынке сохраняются риски развития нисходящего движения, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на рынке продолжилось коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне. Продажам в акциях могла способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет в цене. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ФСК на фоне ухода дивидендов из цены акций. В рамках торгов индекс МосБиржи предпринимал попытки роста и закрепления выше 2780 пунктов, однако сил на возобновление восходящей динамики не хватило. Ближайшей поддержкой теперь для индекса МосБиржи выступает отметка 2730 пунктов.

Рубль чувствует себя достаточно уверено, несмотря на очередные попытки коррекции в ценах на нефть и разнонаправленную динамику в валютах EM. Поддержку российской валюте может оказывать фактор дивидендов и подготовка экспортеров к налоговому периоду. В результате пара доллар/рубль отступила под минимумы прошлой недели и вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 62,5 руб./$1 и выступающей минимумом 2019 года. Вполне возможно, что "медведи" могут в ближайшие сессии попытаться пробить этот уровень - если им это удастся, вероятно срабатывание "стопов" по "длинным" позициям в долларе и краткосрочное ускорение снижения, считает Зварич.

Начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев полагает, что после взлета в минувшую среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла российский рынок акций в целом исчерпал драйверы для роста - по факту все (или почти все) оптимистичные драйверы на рынках оказались отыграны. Российский рынок все еще показывает локальную перекупленность, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. Соответственно, периодическая фиксация прибыли в наиболее ликвидных бумагах вполне допустима.

НЛМК отчитался о падении производства стали во II квартале на 10% в годовом выражении. Давление на рубль в середине-конце июля может возрасти из-за вероятной конвертации части дивидендных выплат в валюту. Репатриация дивидендов нерезидентами может стать нагрузкой для рубля до конца июля. С другой стороны, высокая доходность рубля пока защищает его от какого-либо резкого ослабления. Также Минфин с позапрошлой пятницы снизил покупки валюты с 16,3 млрд до 10,0 млрд рублей в день, что является очень резким снижением.

Новости о возобновлении переговоров между США и Китаем уже также отыграны, но есть риск возобновления негативной риторики, например, китайская Huawei уже заявила о сокращении персонала в США. Главным маяком для рынков теперь становится заседание ФРС 31 июля, на котором впервые за 10 лет, скорее всего, будет понижен коридор базовой ставки на 0,25 пункта или даже на 0,5 пункта, отмечает Бушуев.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, откат рынка в конце прошлой недели был вызван очередным усилением санкционных угроз, однако попытки "быков" выкупить коррекцию сохраняются.

Тем не менее, позитивный внешний фон не является гарантией роста. Причина слабости "быков" - отсутствие свежих денег на рынке. Возможно, скоро эта ситуация выправится за счет реинвестирования части дивидендов. Во вторник последний день с дивидендами будут торговаться "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). Как правило, в последние годы газовая монополия относительно быстро закрывает дивидендные "гэпы". Но при принятии решения о выходе на выплату дивидендов следует учитывать, что "Газпром" несколько лет провел в жестком боковике, а сейчас бумага сильно перегрета. Немного шансов закрыть дивидендный "гэп" в обозримом будущем и у "Сургутнефтегаза", поскольку усиление рубля негативно для финансовых показателей компании из-за большой валютной "подушки", отмечает эксперт.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок акций отстает от мировых площадок из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне новостей о перспективах новых антироссийских санкций со стороны США (Палата представителей Конгресса США приняла поправку Шермана-Уотерса).

В США индекс цен производителей за июнь немного превысил ожидания, но не настолько, чтобы ослабить веру инвесторов в снижение ставки ФРС на заседании 30-31 июля. В понедельник оптимизма добавила статистика о ВВП КНР.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в понедельник выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-8,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,3%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-4,7%), "префы" ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-4%) и ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+39,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,6%), акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+8,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,048 млрд рублей (из них 10,666 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,762 млрд рублей - на "Газпром").