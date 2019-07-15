Евробонды РФ умеренно подорожали в понедельник вслед за ценовым ростом UST

Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 12 июля и составила 112,86% от номинала, что соответствует доходности 3,07% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК подросла на 2 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,46% от номинала (их доходность снизилась на 1 пункт - до 1,8% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 пункта и составил 127 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 64 базисных пункта - до 122,37% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 4,365% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 47 базисных пунктов - до 118,18% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,355% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к пятнице на 42 пункта - до 106,59% от номинала, что соответствует доходности 3,655% годовых (снижение на 6,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 26 базисных пунктов, до 107,25% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 3,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 58 базисных пунктов - до 112,12% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,485% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 25 базисных пунктов, до 103,56% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,73% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций открылся в понедельник без значительных изменений по отношению к пятнице на фоне неуверенной динамики базовых активов. Однако в течение дня активность покупателей в секторе US Treasuries несколько возросла, что привело к снижению доходности десятилетних облигаций Казначейства США ниже отметки 2,1% годовых, а это в свою очередь привело к улучшению ситуации и на рынке отечественных евробондов. В частности, рост котировок самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году сегодня превысил полфигуры, в среднесрочном сегменте повышение котировок составило к вечеру в среднем 20-30 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Таким образом, мы видим, что наш рынок в целом довольно устойчив к внешнему негативу, который проявился на прошлой неделе в росте процентных ставок десятилетних US Treasuries почти на 20 базисных пунктов. Ценовое же снижение наших бумаг было более скромным, что привело к некоторому сужению суверенных спредов, что в целом является позитивным сигналом для инвесторов", - отметил Сорокин.