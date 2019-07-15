Рубль вырос до максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря нефти и старту налогового периода

Москва. 15 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и торгуется вблизи максимальных уровней с начала дня к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть и старту налогового периода.

Курс доллара США составил 62,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,54 руб./EUR1, подешевев на 43,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,13 копейки - до 66,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июля на 19,24 копейки, до 62,828 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,4 копейки, до 70,8574 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся верх и дорожает к доллару и евро на дневных торгах. Котировки нацвалюты находятся вблизи максимальных с начала дня уровней благодаря старту налогового периода июля и росту цен на нефть. Российский налоговый период начался в понедельник, 15 июля, его пик придется на 25 июля (НДПИ, НДС и акцизы), а 29 июля пройдет уплата налога на прибыль.

Цены на нефть эталонных марок перешли к повышению в понедельник днем после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе. По данным министерства энергетики США, в Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в стране.

"Факторами поддержки для рубля выступают комфортные цены на нефть (выше $67 за баррель Brent) и стартующий сегодня выплатой страховых взносов (по нашим оценкам, 666 млрд рублей) налоговый период. Фактор продолжающихся дивидендных выплат (на текущей неделе из крупных выплат предстоят платежи "Газпромнефти" сегодня и "Татнефти" в пятницу), вероятно, нейтрален для валютного рынка в силу не слишком больших объемов и взаимной компенсации продаж валюты, предшествующих выплатам, и частичной обратной конвертации рублей в валюту по факту дивидендных выплат. С учетом нейтрального внешнего фона текущей недели с преимущественно второстепенной статистикой по основным экономикам мира рубль имеет шансы закрепиться на текущих комфортных уровнях", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,48% - до $67,04 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на 0,35% - до $60,51 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что, несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский напоминает "о возвращении актуальности санкционной истории", так как в конце прошлой недели Палата представителей США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающую ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом.

"В прошлый четверг Палата представителей США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающую ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. Как уточнил один из авторов поправки, "ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским госдолгом", добавив при этом, что ограничения могут быть сняты если власти США придут к выводу, что "Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла". Обратим внимание на то, что голосование в нижней палате Конгресса на прошлой неделе касалось непосредственно самой поправки, и теперь самому законопроекту предстоит пройти голосование в обеих палатах Конгресса, а затем подпись президента. На данный момент никакой выраженной реакции на данные новости в рубле и ОФЗ мы не увидели, но в ближайшие месяцы тема санкций вполне может вернуться на повестку дня. В среднесрочной перспективе считаем потенциал дальнейшего укрепления российской валюты ограниченным", - отметил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая снизилась на 2 базисных пункта - до 7,93% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,56% и 7,66% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на уровнях 7,77% и 8,03% годовых.

Как отмечают аналитики URALSIB Research, в понедельник наступил срок первых в этом месяце платежей в бюджет (во внебюджетные фонды) в рамках налогового периода. "Мы оцениваем их в 680 млрд рублей. Банки способны провести значительную часть платежей за счет средств на корсчетах в ЦБ, поэтому мы не ждем существенного роста ставок на межбанковском рынке", - подчеркнули аналитики URALSIB.