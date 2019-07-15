Рынок акций РФ после позитивного старта развернулся вниз на "тяжелых" бумагах, лидирует в откате ФСК

Москва. 15 июля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, подогретой неплохой статистикой о ВВП Китая, развернулся вниз по индексу МосБиржи за счет продаж в бумагах с высокой капитализацией на фоне укрепления рубля; лидируют в откате акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2766,9 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1387,99 пункта (+0,01%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 1,8%.

Доллар стоит 62,8 рубля (-0,18 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "ФСК ЕЭС" (-7%, до 0,1881 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,016 рубля на акцию).

Также подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Индексы в США в пятницу выросли, обновив исторические максимумы на ожиданиях снижения процентных ставок на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

Также на прошедшей неделе состоялся ряд выступлений президентов федеральных резервных банков США, которые не стали напрямую отвечать на вопрос, собирается ли регулятор снизить ключевую ставку по итогам заседания в конце июля, но выразили уверенность в состоянии экономики.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (Япония не работала в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,04-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

В прошлом году ВВП КНР увеличился на 6,6%, в первом квартале 2019 года этот показатель составил 6,4%. Правительство Китая установило цель добиться роста экономики в текущем году на 6-6,5%.

Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

Нефть утром в понедельник стабилизировалась после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе; цена Brent находится примерно на том же уровне, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $66,74 за баррель (+0,03% и +0,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $60,25 за баррель (-0,1% и +0,02% в пятницу).

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

В Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в США, по данным министерства энергетики страны.

Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Альберт Короев, внешний фон остается благоприятным, что сдерживает российских спекулянтов от фиксации прибыли - обнародованная статистика по экономике Китая вышла лучше ожиданий, что поддерживает покупателей. Индекс МосБиржи на прошлой неделе реализовал коррекционную волну из района рекордных уровней. Инвесторы фиксировали прибыль по мере прохождения дивидендного сезона. В то же время внешние факторы пока не провоцируют усиления коррекции: цены на нефть Brent удерживаются в районе $67 за баррель, а индекс S&P 500 - выше 3000 пунктов.

Акции ВТБ, показавшие хороший рост за последние два месяца, продолжают дорожать. Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%) поднимается в преддверии вступления в силу изменений в составе индексов FTSE. В США в понедельник стартует сезон финотчетов за второй квартал. Пока консенсус по прибыли не самый позитивный, но компании традиционно дают результаты лучше оценок аналитиков. Если консенсус все же оправдает прогнозы, можно будет говорить о рецессии корпоративных прибылей в США, отмечает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, откат рынка в конце прошлой недели был вызван очередным усилением санкционных угроз, однако попытки "быков" выкупить коррекцию сохраняются.

Однако позитивный внешний фон не является гарантией роста. Причина слабости "быков" - отсутствие свежих денег на рынке. Возможно, скоро эта ситуация выправится за счет реинвестирования части дивидендов. Во вторник последний день с дивидендами будут торговаться "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). Как правило, в последние годы газовая монополия относительно быстро закрывает дивидендные "гэпы". Но при принятии решения о выходе на выплату дивидендов следует учитывать, что "Газпром" несколько лет провел в жестком боковике, а сейчас бумага сильно перегрета. Немного шансов закрыть дивидендный "гэп" в обозримом будущем и у "Сургутнефтегаза", поскольку усиление рубля негативно для финансовых показателей компании из-за большой валютной "подушки", отмечает эксперт.

Нефть на прошлой неделе не смогла закрепиться выше $67 за баррель, а в понедельник наметилась консолидация, хотя активные попытки роста на этой неделе будут продолжены. По-прежнему целью движения является район $70 за баррель, а сильное сопротивление находится около уровня $72,3.

Начальник управления анализа рынков ИК "Открытие брокер" Константин Бушуев отмечает, что после доклада главы ФРС Джерома Пауэлла рынки уже полностью убеждены, что ставка ФРС 31 июля будет снижена. Палата представителей Конгресса США окончательно включила в проект оборонного бюджета на следующий год запрет на операции с российским госдолгом. Турция начала принимать поставки российских С-400, несмотря на угрозы санкций США. Июньская статистика по Китаю показала мощное улучшение.

Пик дивидендного сезона на российском рынке акций пока продолжается - на этой неделе под выплату дивидендов закрываются реестры "Газпрома" и "Сургутнефтегаза", что может привести в моменте к сильной просадке индексов РТС и МосБиржи, а также некоторому давлению на рубль при репатриации средств нерезидентами до конца июля.

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх, инвесторы перекладываются из акций в облигации, зачастую платя неоправданно завышенные премии на первичных размещениях бондов. С 15 июля с отчетом Citigroup стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться "Северсталь" (MOEX: CHMF) - ориентировочно 19 июля.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев отмечает, что в целом реакция рынка акций на санкционную тематику из США оказалась умеренной. Как стало известно на прошлой неделе, Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений в отношении российского госдолга за предполагаемое вмешательство в американские выборы.

Однако американские законодатели уже не раз пугали Москву санкциями в отношении долговых обязательств, но ни одна из этих угроз до сих пор не реализовалась. Кроме того, введение ограничений будет возможным только в случае подтверждения вмешательства России в выборы. Прежде чем вступить в силу, инициатива должна быть одобрена обеими палатами Конгресса и затем подписана Трампом.

В целом на мировых рынках сохраняется умеренный интерес к риску, что смягчает давление на российские активы на приступах фиксации прибыли. Похоже, мировые инвесторы уже определились со своими ожиданиями относительно монетарной политики ФРС и уже не сомневаются в том, что в конце этого месяца ставка будет понижена на четверть процентного пункта. При этом сильные данные из США не вносят заметных корректив в настроения игроков, которые проигнорировали неплохие показатели инфляции на потребительском и производственном уровнях. Такое поведение рынков говорит о том, что вплоть до заседания Федрезерва возможное давление на рисковые активы будет ограниченным, что теоретически послужит определенным фактором поддержки и для российского рынка, считает аналитик.

При этом упоминание о санкциях способно выступить локальным сдерживающим фактором, который повысит чувствительность российских активов к любому негативу, в том числе со стороны рынка нефти, где Brent продолжает привлекать продажи на росте. В пятницу укреплению нефтяных фьючерсов помешал отчет МЭА, который, как и прогноз ОПЕК, подтвердил опасения трейдеров, указав на перспективы переизбытка предложения в 2020 году, в основном из-за дальнейшего роста активности на сланцевых месторождениях в США, отмечает Тимофеев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (-2,2% и -4,7% "префы"), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,7%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,466 млрд рублей (из них 2,099 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).