Рубль слегка снижается к доллару и евро на фоне опасений за рост мировой экономики и рынка нефти

Москва. 15 июля. Доллар и евро немного растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опасений в отношении роста мировой экономики и рынка нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,99-63,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,99 руб./$1 (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,047 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 3,98 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,79 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,86 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и без единого направления в ходе торгов в понедельник, несмотря на замедление темпов роста ВВП Китая во втором квартале 2019 года из-за неопределенности в сфере торговли с США.

Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в понедельник утром после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе. По данным министерства энергетики США, в Мексиканском заливе добывается порядка 16% всей нефти и 3% природного газа в стране.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,07% - до $66,58 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,03% - до $59,98 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 3,9%, а цена WTI подскочила на 4,7%.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу.

Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.