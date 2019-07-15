Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также вследствие возросших санкционных рисков на новостях о новых санкциях, касающихся суверенного долга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в прошлую пятницу, обновив исторические максимумы на ожиданиях снижения процентных ставок на июльском заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и без единого направления в ходе торгов в понедельник, несмотря на замедление темпов роста ВВП Китая во втором квартале 2019 года. Как стало известно в понедельник, темпы роста экономики КНР замедлились в апреле-июле до 6,2%, минимального уровня за 27 лет, после повышения на 6,4% в предыдущем квартале. По итогам полугодия в целом рост китайской экономики зафиксирован на уровне 6,3%, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Вместе с тем объем промышленного производства в Китае вырос в июне на 6,3% в годовом выражении. Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда показатель повысился на 5%, и оказались лучше прогнозов рынка (5,2%). Оборот розничной торговли увеличился в июне на 9,8% относительно того же месяца прошлого года после повышения на 8,6% в мае.

Китайский Shanghai Composite в ходе торгов прибавил 0,2%, Shenzhen Composite - 0,7%, гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%. Давление на гонконгский рынок акций оказывают новости о столкновениях участников протестных акций с полицией. В минувшее воскресенье от 30 тыс. до 100 тыс. человек приняли участия в демонстрациях с требованием отставки главы администрации специального административного района Китая Кэри Лэм. Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%. Индийский индекс BSE Sensex повысился на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%. Японские рынки в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня моря.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в понедельник после роста на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом "Барри" в Мексиканском заливе. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,21% - до $66,58 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена выросла на 0,3% и составляла на закрытие $66,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,38% - до $60,07 за баррель.

Из-за непогоды около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе были приостановлены по состоянию на воскресенье, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем ряд компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уже готовятся вернуть своих сотрудников на платформы в заливе и возобновить добычу. Тем временем негативным фактором для нефтяного рынка остается обнародованный на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства (МЭА). Составители отчета отметили, что несмотря на сокращение нефтедобычи в странах ОПЕК+, в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале ожидается избыток в объеме примерно 500 тыс. б/с, тогда как ранее ожидался дефицит в 500 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала по сравнению с предыдущим активным днем, вернувшись к уровням чуть ниже средних - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,818 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,262 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали негативную динамику на вернувшихся опасениях введения Соединенными Штатами новых санкций, касающихся суверенного долга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 июля снизился на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds снизился за день на 0,06% и составил 614,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-1,79%), "МТС-001P-07" (-0,7%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,38%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,69%), "Фольксваген банк-001Р-03" (+0,35%) и "Альфа банк-002Р-02" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) 12 июля завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-109R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 15,6% выпуска на 159,974 млн рублей. У выпуска один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, кроме того, по бондам выплачивается дополнительный доход. Дата погашения выпуска - 12 августа 2019 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей на уровне 7,80% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,95% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 18 июля.

Росбанк (MOEX: ROSB) (ранее банк "ДельтаКредит) установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-26 на уровне 7,5% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 7 млрд рублей был размещен в июле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 10,3% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 июля.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 41-го купона облигаций 4-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 10% годовых. Выпуск ранее был реструктуризирован, согласно новой эмиссионной документации облигациям 4-й серии продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 40-го купона - 10,625% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) объявило выкуп облигаций и 18 и 23 сентября расплатится с держателями оставшихся в обращении бондов серий БО-01 и БО-02 - непогашенный объем обоих выпусков облигаций составляет 378 млн рублей. По условиям оферты, ДВМП принимает акцепты держателей в период с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Дата платежа по облигациям серии БО-01 - 18 сентября 2019 года, по облигациям серии БО-02 - 25 сентября 2019 года. Эмитент обязуется погасить оба выпуска по 100% от номинала. Держателям облигаций серии БО-01 также будет перечислен доход за шестой купонный период и обязательства по соглашениям о новации в отношении третьего, четвертого и пятого купонов. Держателям облигаций серии БО-02 - купонный доход за седьмой, восьмой, девятый купонные периоды.

ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014" (SPV-компания Инвестторгбанка) приняло решение 5 августа досрочно погасить три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б" и "В" суммарным номинальным объемом 4,011 млрд рублей. Погашение первых двух классов пройдет по остаточной непогашенной стоимости, сумма выплат бондов классов "А" и "Б" составит 548,5 млн рублей. Размер выплат облигаций класса "В" пройдет по номиналу и составит 561,628 млн рублей. Компания в декабре 2014 года разместила по закрытой подписке 2,3 млн облигаций класса "А" и 1,15 млн бондов класса "Б" в пользу ВЭБа и "ВЭБ капитала". Облигации класса "В" объемом 561,628 млн рублей размещены в пользу Инвестторгбанка. Выпуски подлежат полному погашению 31 марта 2047 года. Погашение облигаций класса "А" и "Б" осуществляется частями 3-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года. Обязательства по облигациям класса "А" исполняются в одной очереди с обязательствами по бондам класса "Б" и преимущественно перед обязательствами по бумагам класса "В".