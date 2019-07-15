Российская валюта чувствует себя достаточно уверено - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль возобновил укрепление по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, торгуясь в районе 62,6 рубля, евро отступил на 0,6%, до 70,5 рубля. Российская валюта чувствует себя достаточно уверено, несмотря на очередные попытки коррекции в ценах на нефть и разнонаправленную динамику в валютах EM. Поддержку же российской валюте может оказывать фактор дивидендов и подготовка экспортеров к налоговому периоду. В результате пара доллар/рубль отступила под минимумы прошлой недели и вплотную подошла к поддержке, расположенной на уровне 62,5 и выступающей минимумом 2019 года. Вполне возможно, что "медведи" могут в ближайшие сессии попытаться пробить этот уровень. Если им это удастся, вероятно срабатывание "стопов" по длинным позициям в долларе и краткосрочное ускорение снижения", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.