Динамика китайской экономики не впечатлила рынки промышленных металлов - Julius Baer

"Данные по росту экономики Китая в июне оказались лучше ожиданий, однако это не убедило рынки промышленных металлов в том, что ситуация кардинально изменилась. Мы согласны с такой позицией и полагаем, что спрос на металлы в КНР достаточно высок, чтобы поддерживать котировки на текущих уровнях, но не на столько, чтобы подтолкнуть их к росту. Мы сохраняем нейтральную позицию по сектору. Судя по слабой реакции рынков промышленных металлов, они не были впечатлены неожиданно сильными экономическими показателями Китая за июнь. Деловая активность в ключевых отраслях, использующих металлы - инфраструктурном строительстве и секторе недвижимости - в июне выросла благодаря фискальному и монетарному стимулированию. Однако по сравнению с предыдущими периодами экономической слабости инвестиции в инфраструктурный сектор растут более медленными темпами. Очевидно, что китайское правительство воздерживается от широкого стимулирования инфраструктурного сектора. Неизбежный рост закредитованности в результате такой политики сведет на нет достигнутое в прошлом году снижение долговой нагрузки и увеличит финансовые риски для всей экономики. В то время как инвестиции в недвижимость продолжили расти уверенными темпами, динамика в секторе противоречива. Так, запуск новых проектов показывает уверенный рост, поддерживая спрос на строительные материалы ранних этапов, т.е. цемент и сталь. При этом темпы завершения проектов снижаются, что создает давление на спрос на материалы более поздних этапов, включая алюминий и медь. В целом мы разделяем настроения на рынке металлов и не считаем данные за июнь признаком фундаментальных перемен. Спрос на них в Китае достаточно высок, чтобы котировки оставались на текущих уровнях, однако его не хватает, чтобы подтолкнуть их к росту, особенно учитывая достаточный уровень предложения на большинстве рынков", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.