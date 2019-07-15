Риски развития коррекции на рынке акций заставляют задуматься о "тихой гавани" - "НФК-Сбережения"

"Условия для развития коррекции на рынке акций продолжают оставаться благоприятными. Несмотря на то, что с начала месяца и индекс МосБиржи, и индекс РТС остаются на положительной территории (+0,42% и +0,53% соответственно), такой "плюс" уже не выглядит существенным, и до конца июля ситуация может измениться. В частности, при рассмотрении отраслевых индексов можно отметить, что из 8-ми индексов с начала месяца укрепились только 3 (Транспорта (+5,74%), Банков и финансов (+3,45%), Потребительских товаров и торговли (+2,81%)), в то время как 5 других индексов, в числе которых преобладают экспортные отрасли, перешли на отрицательную территорию. Как и предполагалось, давление от укрепления рубля сказывается на перспективах экспортно ориентированных компаний (секторы нефти и газа, металлов и добычи, а также химического производства), но создает условия для компаний, ориентированных на внутренний рынок (в первую очередь сектор потребительских товаров и торговли). В таких условиях на рынке акций в случае развития коррекции, как в старые добрые времена, акции "Магнита" вновь могут стать активом savehaven, впрочем, это касается и других представителей ритейла. Тем более, как показывает практика, наблюдается продолжение роста потребительских расходов опережающими темпами по сравнению с ростом доходов - рост расходов обеспечивается за счет кредитования. И хотя до очередного решения Банка России остается еще две недели, очередное снижение ставки в данном случае, с одной стороны, должно послужить смягчающим фактором, если коррекция будет набирать обороты, а с другой, будет способствовать повышению доступности того же самого потребительского кредитования", - комментирует ситуацию главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

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