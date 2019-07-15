Розница - один из самых быстрорастущих сегментов брокерского бизнеса РФ - глава "ВТБ Капитал Инвестиции"

В настоящее время розница является одним из самых быстрорастущих сегментов брокерского бизнеса в России, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов. "Количество физических лиц среди инвесторов увеличивается, так как благодаря новейшим технологиям прозрачность и доступность операций с финансовыми инструментами значительно возросла", - сказал Потапов в интервью "Интерфаксу".

ВСЕ В ОНЛАЙН

По словам Потапова, возможность совершать все операции в режиме онлайн, например, через мобильное приложение, может дать массовость такому продукту, как инвестирование.

"Мы стремимся к полному переводу всего клиентского пути (начиная с открытия счета, заключения сделок и заканчивая выводом денежных средств - прим. ИФ) в онлайн и возможности оказывать все услуги от начала до конца без похода в банк, даже без разговоров по телефону. За этим будущее", - сказал Владимир Потапов.

Как отметил Потапов, в настоящее время аудитория мобильной платформы для розничных инвесторов "ВТБ Мои инвестиции" составляет более 400 тыс. клиентов, которые совершили уже более 2 млн сделок с оборотом более 1,3 трлн рублей. И эти цифры постоянно растут. "Потенциал роста сегмента розничных инвесторов очень высокий, так как проникновение инвестиций в сбережения населения в России пока что находится на низком уровне", - отметил эксперт, подчеркивая, что простота доступа и прозрачность проводимых операций - это два основных условия для того, чтобы количество розничных инвесторов продолжило расти.

ЛЕГЧЕ БЫЛО ЗАСТРЕЛИТЬСЯ

"Вы когда-нибудь раньше пробовали открыть брокерский счет? Чтобы стать клиентом, нужно было подписать огромное количество бумаг и постоянно ходить в офис. Этот путь был очень тяжелым. Даже голосовые заявки постоянно заставляли нервничать клиентов - они не понимали до конца, по какой цене проводится сделка, когда она заключается...", - рассказал Потапов.

Новые технологии, по его мнению, значительно облегчили всем жизнь и сделали рынок доступным для большого количества розничных инвесторов. "Сейчас я могу купить и продать акцию в один клик, все зависит только от ее ликвидности. А раньше это была сложная процедура. Например, я провожу сделку и в моменте сразу вижу, по какой цене она была исполнена на бирже. Соответственно, у меня нет никаких вопросов с точки зрения прозрачности, этичности и безопасности. Раньше же это занимало большое количество времени - приходилось звонить, делать заявку, ждать одобрения. В некоторых случаях только в конце дня приходила информация по сделке. А ведь для инвестора важна оперативность - представьте, что рынок падает, а он даже не знает, по какой цене брокер продал его акцию. В таких случаях даже десять минут могут показаться вечностью, особенно для неподготовленного человека. Сейчас же все происходит моментально и в режиме онлайн, что повышает уровень доверия. Об этом свидетельствуют наши результаты - количество открываемых брокерских счетов за последний год значительно выросло. Мы видим, что в день открывается счетов больше, чем ранее открывалось за месяц. В настоящий момент у нас порядка 3 тыс. новых счетов в день и 50 тыс. в месяц. Год назад мы считали успехом, когда открывалось 2,5 тыс. счетов в месяц", - пояснил он.

Кроме того, исчезает необходимость обращаться в колл-центры, что значительно влияет на лояльность инвестора. "Для меня это совсем другой клиентский путь. Я могу получить всю нужную информацию, нажав на одну кнопку. В крайнем случае - с помощью чата. Но я не хочу звонить и ожидать на линии, чтобы потом услышать: "Приходите в офис". Тут уж точно можно разозлиться", - сказал Потапов.

КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ПРОДОЛЖАТ ТЕРЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Брокерский бизнес в России не просто изменился в чем-то, он полностью трансформировался, стал другим. "Когда все легко и понятно, то трудно объяснить человеку, почему он должен выбрать депозит с низкой ставкой, а не более доходные облигации, например. Клиенты финансового сектора теперь более требовательны, они стали больше разбираться в условиях продуктов, тарифах, сервисе. Этот тренд сложно будет остановить. И это хорошо. Я считаю, что классические формы сбережений продолжат терять популярность", - отметил Потапов.

Кроме того, по его словам, использование новейших технологий позволяет снизить для розничных клиентов планку входа.

"Если отпадает необходимость дополнительно нанимать инвестиционных консультантов, так как есть робосоветник, то не так важно, с какой суммой к нам пришел клиент. Инвестиции перестают быть продуктом исключительно для богатых. Например, даже при наличии 5 тыс. рублей вы уже можете начать покупать на рынке. При этом у провайдера инвестиционного совета нет необходимости брать с вас какие-то высокие комиссии, чтобы оправдать ваше сопровождение. То есть вы, даже с минимальным порогом входа, уже становитесь для компании экономически интересны", - считает Потапов.

При этом очень важно, чтобы клиент не был разочарован. "Нужно предлагать понятный и простой продукт, с небольшими комиссиями. Иначе вся модель ломается. Потому что если человек инвестирует 10 тыс. рублей, а ему приходит депозитарная комиссия, например, 100-200 рублей, то он никогда не вернется на этот рынок", - сказал эксперт.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

По словам Потапова, в работе с физическими лицами "ВТБ Капитал Инвестиции" выделяет три ключевых направления: доверительное управление и фонды, брокерские услуги и инвестиционное консультирование. Розничные инвесторы, в зависимости от опыта и готовности доверять деньги, выбирают необходимые опции.

Инвестиционное консультирование - это одна из самых востребованных услуг, потому что многие розничные инвесторы, которые в настоящее время приходят на фондовый рынок, до этого использовали только классические депозиты.

"В большинстве случаев уровень финансовой грамотности этих людей не позволяет им самим четко понимать все особенности, риски и возможности, которые есть на фондовом рынке. Соответственно, они могут выбрать услугу инвестиционного консультирования. Для этого у нас существует простой и понятный робосоветник, который работает в режиме онлайн и предлагает стратегию в зависимости от профиля клиента. На данный момент у нас есть пять видов - от ультраконсервативного, который содержит в портфеле только облигации, до ультраагрессивного - это только акции. Он определяется после прохождения процедуры риск-профилирования. Отмечу, что робосоветник "ВТБ Капитал Инвестиции" стал первой аккредитованной программой такого рода в нашей стране", - сказал Потапов.

ОБГОНЯЯ ПЛАН

По словам Потапова, в настоящее время объем активов, находящихся под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции", составляет порядка 1,8 трлн рублей, а по итогам 2019 года должен вырасти до уровня более 2 трлн рублей.

"Когда в прошлом году мы создавали единую платформу для наших инвестиционных продуктов, главной целью было в течение трех лет удвоить объем активов под управлением - до 2 трлн рублей, однако сейчас идет только второй год, а у нас уже 1,8 трлн рублей. Такими темпами, скорее всего, мы выполним план с опережением и достигнем нашей задачи уже к концу этого года", - сказал Потапов.