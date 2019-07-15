.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Розница - один из самых быстрорастущих сегментов брокерского бизнеса РФ - глава "ВТБ Капитал Инвестиции"
.
15 июля 2019 года 12:00
Розница - один из самых быстрорастущих сегментов брокерского бизнеса РФ - глава "ВТБ Капитал Инвестиции"
В настоящее время розница является одним из самых быстрорастущих сегментов брокерского бизнеса в России, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов. "Количество физических лиц среди инвесторов увеличивается, так как благодаря новейшим технологиям прозрачность и доступность операций с финансовыми инструментами значительно возросла", - сказал Потапов в интервью "Интерфаксу". ВСЕ В ОНЛАЙН По словам Потапова, возможность совершать все операции в режиме онлайн, например, через мобильное приложение, может дать массовость такому продукту, как инвестирование. "Мы стремимся к полному переводу всего клиентского пути (начиная с открытия счета, заключения сделок и заканчивая выводом денежных средств - прим. ИФ) в онлайн и возможности оказывать все услуги от начала до конца без похода в банк, даже без разговоров по телефону. За этим будущее", - сказал Владимир Потапов. Как отметил Потапов, в настоящее время аудитория мобильной платформы для розничных инвесторов "ВТБ Мои инвестиции" составляет более 400 тыс. клиентов, которые совершили уже более 2 млн сделок с оборотом более 1,3 трлн рублей. И эти цифры постоянно растут. "Потенциал роста сегмента розничных инвесторов очень высокий, так как проникновение инвестиций в сбережения населения в России пока что находится на низком уровне", - отметил эксперт, подчеркивая, что простота доступа и прозрачность проводимых операций - это два основных условия для того, чтобы количество розничных инвесторов продолжило расти. ЛЕГЧЕ БЫЛО ЗАСТРЕЛИТЬСЯ "Вы когда-нибудь раньше пробовали открыть брокерский счет? Чтобы стать клиентом, нужно было подписать огромное количество бумаг и постоянно ходить в офис. Этот путь был очень тяжелым. Даже голосовые заявки постоянно заставляли нервничать клиентов - они не понимали до конца, по какой цене проводится сделка, когда она заключается...", - рассказал Потапов. Новые технологии, по его мнению, значительно облегчили всем жизнь и сделали рынок доступным для большого количества розничных инвесторов. "Сейчас я могу купить и продать акцию в один клик, все зависит только от ее ликвидности. А раньше это была сложная процедура. Например, я провожу сделку и в моменте сразу вижу, по какой цене она была исполнена на бирже. Соответственно, у меня нет никаких вопросов с точки зрения прозрачности, этичности и безопасности. Раньше же это занимало большое количество времени - приходилось звонить, делать заявку, ждать одобрения. В некоторых случаях только в конце дня приходила информация по сделке. А ведь для инвестора важна оперативность - представьте, что рынок падает, а он даже не знает, по какой цене брокер продал его акцию. В таких случаях даже десять минут могут показаться вечностью, особенно для неподготовленного человека. Сейчас же все происходит моментально и в режиме онлайн, что повышает уровень доверия. Об этом свидетельствуют наши результаты - количество открываемых брокерских счетов за последний год значительно выросло. Мы видим, что в день открывается счетов больше, чем ранее открывалось за месяц. В настоящий момент у нас порядка 3 тыс. новых счетов в день и 50 тыс. в месяц. Год назад мы считали успехом, когда открывалось 2,5 тыс. счетов в месяц", - пояснил он. Кроме того, исчезает необходимость обращаться в колл-центры, что значительно влияет на лояльность инвестора. "Для меня это совсем другой клиентский путь. Я могу получить всю нужную информацию, нажав на одну кнопку. В крайнем случае - с помощью чата. Но я не хочу звонить и ожидать на линии, чтобы потом услышать: "Приходите в офис". Тут уж точно можно разозлиться", - сказал Потапов. КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ПРОДОЛЖАТ ТЕРЯТЬ ПОПУЛЯРНОСТЬ Брокерский бизнес в России не просто изменился в чем-то, он полностью трансформировался, стал другим. "Когда все легко и понятно, то трудно объяснить человеку, почему он должен выбрать депозит с низкой ставкой, а не более доходные облигации, например. Клиенты финансового сектора теперь более требовательны, они стали больше разбираться в условиях продуктов, тарифах, сервисе. Этот тренд сложно будет остановить. И это хорошо. Я считаю, что классические формы сбережений продолжат терять популярность", - отметил Потапов. Кроме того, по его словам, использование новейших технологий позволяет снизить для розничных клиентов планку входа. "Если отпадает необходимость дополнительно нанимать инвестиционных консультантов, так как есть робосоветник, то не так важно, с какой суммой к нам пришел клиент. Инвестиции перестают быть продуктом исключительно для богатых. Например, даже при наличии 5 тыс. рублей вы уже можете начать покупать на рынке. При этом у провайдера инвестиционного совета нет необходимости брать с вас какие-то высокие комиссии, чтобы оправдать ваше сопровождение. То есть вы, даже с минимальным порогом входа, уже становитесь для компании экономически интересны", - считает Потапов. При этом очень важно, чтобы клиент не был разочарован. "Нужно предлагать понятный и простой продукт, с небольшими комиссиями. Иначе вся модель ломается. Потому что если человек инвестирует 10 тыс. рублей, а ему приходит депозитарная комиссия, например, 100-200 рублей, то он никогда не вернется на этот рынок", - сказал эксперт. ТРИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ По словам Потапова, в работе с физическими лицами "ВТБ Капитал Инвестиции" выделяет три ключевых направления: доверительное управление и фонды, брокерские услуги и инвестиционное консультирование. Розничные инвесторы, в зависимости от опыта и готовности доверять деньги, выбирают необходимые опции. Инвестиционное консультирование - это одна из самых востребованных услуг, потому что многие розничные инвесторы, которые в настоящее время приходят на фондовый рынок, до этого использовали только классические депозиты. "В большинстве случаев уровень финансовой грамотности этих людей не позволяет им самим четко понимать все особенности, риски и возможности, которые есть на фондовом рынке. Соответственно, они могут выбрать услугу инвестиционного консультирования. Для этого у нас существует простой и понятный робосоветник, который работает в режиме онлайн и предлагает стратегию в зависимости от профиля клиента. На данный момент у нас есть пять видов - от ультраконсервативного, который содержит в портфеле только облигации, до ультраагрессивного - это только акции. Он определяется после прохождения процедуры риск-профилирования. Отмечу, что робосоветник "ВТБ Капитал Инвестиции" стал первой аккредитованной программой такого рода в нашей стране", - сказал Потапов. ОБГОНЯЯ ПЛАН По словам Потапова, в настоящее время объем активов, находящихся под управлением "ВТБ Капитал Инвестиции", составляет порядка 1,8 трлн рублей, а по итогам 2019 года должен вырасти до уровня более 2 трлн рублей. "Когда в прошлом году мы создавали единую платформу для наших инвестиционных продуктов, главной целью было в течение трех лет удвоить объем активов под управлением - до 2 трлн рублей, однако сейчас идет только второй год, а у нас уже 1,8 трлн рублей. Такими темпами, скорее всего, мы выполним план с опережением и достигнем нашей задачи уже к концу этого года", - сказал Потапов.
.
16 июля 2019 года 10:34
Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - "Нордеа Банк"
"Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $66,5/bbl, WTI - $59,5/bbl. В ближайшие дни на фоне восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе после ослабления урагана в данном регионе нефтяные котировки могут умеренно скорректироваться вниз. Тем не менее, сегодня в вечерние часы будут... читать дальше
.16 июля 2019 года 10:19
Москва. 16 июля. Доллар и евро лишь слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть. читать дальше
.16 июля 2019 года 10:16
"В понедельник котировки ОФЗ завершили торги без существенных изменений - доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,16% годовых, 10-летних – на отметке 7,35% годовых. Таким образом, как и ожидалось, пятничная коррекция госбумаг на фоне возобновления санкционной риторики не получила своего... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:56
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы меняются разнонаправленно, цены на энергоносители и металлы стабильны. В целом мы ожидаем продолжения коррекции отечественных... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:55
Москва. 16 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также вследствие возросших санкционных рисков на новостях о новых санкциях, касающихся суверенного долга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, полагают аналитики. читать дальше
.16 июля 2019 года 09:46
"В понедельник российская валюта выросла к доллару на 0,4% и вплотную подошла к отметке 62,5. Если она будет пробита, то следующим сопротивлением росту рубля станет район чуть выше 62 рублей за доллар. Но пока (даже с учетом наступления налогового периода) для столь сильного движения нет... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника небольшим ростом. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах во вторник. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе азиатской сессии во вторник. читать дальше
.16 июля 2019 года 09:37
"Сегодня ждем открытия рынка акций в районе нуля, а затем сползание котировок основных акций может быть продолжено, если рынок не получит новых идей или денег. Негативом для рынка акций является и укрепление рубля. Диапазон поддержки 2710-2720 для индекса МосБиржи актуален лишь на сегодня. Завтра... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:28
"Нефть в очередной раз не смогла закрепиться выше $67 за баррель по Brent. На этот раз росту мешает прогноз Минэнерго - как в рамках месячного обзора на среднесрочную перспективу, так и опубликованный вчера, согласно которому добыча в США в июле вырастет на 0.6%. Шансы на возвращение к росту все... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:19
"Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года. Так, сегодня отчетность опубликуют банки JP Morgan Chase (14:00 мск), Goldman Sachs (14:30 мск) и Wells... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:10
"Тенденция к умеренному укреплению российской валюты пока сохраняется. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль вновь приближалась к минимумам года в районе 62,50. На горизонте последних недель ключевая поддержка для рубля по-прежнему исходит от общего интереса глобальных инвесторов к... читать дальше
.16 июля 2019 года 09:01
TSE повысил вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах FTSE UK и FTSE All-World с 16 июля 2019 года после продажи 4,5% акций Polymetal в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (ABB). Как отмечал в своем обзоре от 10 июля главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский,... читать дальше
.15 июля 2019 года 19:40
Москва. 15 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря старту налогового периода. читать дальше
.15 июля 2019 года 19:29
Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с ФСК и Газпромом на фоне укрепления рубля и просевшей нефти
Москва. 15 июля. Рынок акций РФ в понедельник завершил торги снижением индексов на фоне укрепления рубля и наметившейся коррекции в нефти и фондовых площадок США; лидировали в откате акции "ФСК ЕЭС" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2", а также бумаги "Газпрома" из-за фиксации прибыли игроками после роста. читать дальше
.15 июля 2019 года 19:03
Москва. 15 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник умеренно подросли благодаря как ценовому повышению американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и отсутствию новых сообщений на санкционную тематику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.