В ближайшие дни возможно умеренное снижение нефтяных котировок - "Нордеа Банк"

"В утренние часы поддержку ценам на нефть оказывает позитивная статистика из Китая, которая несколько снизила опасения за рост глобального спроса на энергоносители. Положительно на нефтяные контракты влияет и информация о сокращении буровой активности в Штатах (число буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы). Стоит отметить, что на прошлой неделе поддержку нефтяным ценам оказывало сокращение добычи сырья в Мексиканском заливе на фоне эвакуации персонала нефтяными компаниями с добывающих морских платформ ввиду приближения урагана "Барри". К текущему моменту ураган уже стих, а нефтяные компании планируют возобновить добычу в этом районе, что в ближайшие дни способно привести к умеренному снижению нефтяных котировок. Тем не менее, позитивный внешний фон, на наш взгляд, позволит ценам на нефть оставаться на комфортных уровнях", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".