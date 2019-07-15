Рынок акций попробует прервать коррекцию - Алор Брокер

"Вполне возможно, что попытки завершить коррекцию на рынке акций мы увидим в понедельник. По крайней мере, внешний фон этому благоприятствует: после нашего закрытия американские индексы немного подросли, в "плюсе" и фьючерсы на них сегодня с утра. Полупроцентным ростом отметился фьючерс на индекс РТС вечером в пятницу. Однако позитивный внешний фон - это далеко не гарантия роста сейчас. Мы уже неоднократно видели, как на прошлой неделе на растущей Америке наш рынок уверенно сползал вниз. Причина этому - отсутствие свежих денег на рынке. Возможно, скоро эта ситуация выправится за счет реинвестирования части дивидендов", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, МТС