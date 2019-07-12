Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли из-за санкционных рисков

Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня.

На пик недавнего роста рынка акций пришлось возобновление притока средств нерезидентов. Так, чистый приток капитала в российские акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 4 по 10 июля составил $90 млн против оттока $40 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали самый высокий результат за последний год, показав приток капитала на уровне $100 млн, неделей ранее отток равнялся $10 млн (данные EPFR Global).

В период с 8 по 12 июля индекс МосБиржи снизился на 2% и составил 2777,58 пункта, индекс РТС потерял 0,8% и достиг 1387,87 пункта на фоне снижения доллара до 63,05 руб./$1 (-0,75 рубля). Нефть Brent за неделю подорожала на 3,7% или $2,37 (сентябрьский фьючерс).

Рынок акций РФ начал неделю с просадки по индексу МосБиржи (в район 2820 пунктов) вместе с мировыми фондовыми площадками из-за ослабления ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва в июле, а также на фоне укрепления рубля, что подогрело индекс РТС; лидировал в откате ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" ("АЛРОСа-Нюрба", ЧТПЗ, МТС, "РусГидро", "ЛУКОЙЛ"). Выросли бумаги ВТБ (+2,9% на фоне известий, что банк приобрел 15,5% акций "Группы компаний ПИК", доведя свой пакет в девелопере до 23,05%.

После выхода в США сильной статистики по рынку труда резко упали ожидания, что Федрезерв США на заседании в конце июля снизит ставку сразу на 0,5 процентных пункта, но надежды на смягчение монетарной политики регулятора сохранились. Нефть Brent поднималась к $65 за баррель на фоне ситуации вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. США объявили о планах введения новых санкций против Тегерана в ответ на "расширение ядерной программы" - это вызвало опасения сложностей с поставками нефти с Ближнего Востока.

Во вторник рынок акций провел торги в консолидационных настроениях на фоне просевших мировых фондовых площадок и подросшей нефти в преддверии выступления в среду главы Федрезерва США Джерома Пауэлла; откат сдерживался подросшими бумагами "Газпрома" (+0,7%), а в аутсайдерах выступили акции ПАО "Группа ЛСР" (-5,5%) и "ФосАгро" (-2,6%) из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2", а также бумаги "ОГК-2" (-5,9%) на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров.

Нефть Brent стабилизовалась в районе $64,5 за баррель на сигналах усиления напряженности вокруг Ирана.

В среду рынок акций РФ поднялся выше рубежа 1400 пунктов по индексу РТС на фоне развернувшихся вверх мировых площадок после выступления главы ФРС США Пауэлла в Конгрессе США, подогревшего ожидания смягчения монетарной политики регулятора, а также за счет раллировавшей нефти и укрепления рубля. В лидерах отката из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступили акции "МГТС" (-4,2%), ПАО "ДИОД" (-6,9%), также упали бумаги Polymetal (-3,8%) на новостях о продаже пакета мажоритарием с дисконтом к рынку.

По словам Пауэлла, несмотря на возросшую за последние месяцы неопределенность, базовым сценарием ФРС для американской экономики остаются устойчивый рост и сильный рынок труда. Кроме того, Пауэлл заявил, что сильный июньский отчет по рынку труда США не повлиял на планы ФРС и что он не намерен уходить в отставку, даже если президент США Трамп его об этом попросит. Заявления Пауэлла были восприняты трейдерами как сигнал его готовности к смягчению политики. Нефть Brent подскочила выше $66 за баррель после выхода в США статистики о резком сокращении за неделю запасов сырья в стране.

Между тем, в четверг рынок акций ощутимо просел в рамках фиксации прибыли игроками в отсутствие новых покупателей на фоне забуксовавшего роста внешних фондовых площадок и нефти, ранее разогретых на сигналах от ФРС; индексы МосБиржи и РТС не удержали круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, причем давление на рублевые цены бумаг оказало укрепление рубля.

Протоколы июньского заседания ФРС показали, что руководители регулятора видят усиление аргументов в пользу снижения ставок из-за обеспокоенности экономическим прогнозом. В четверг Пауэлл вновь подтвердил готовность Центробанка снизить базовую процентную ставку в конце июля, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Нефть Brent поднималась выше $67 за баррель на статистике о запасах сырья в США и прогнозах об урагане в Мексиканском заливе, где была приостановлена работа трети нефтяных мощностей.

В пятницу рынок акций продолжил снижение из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС; лидировали в откате бумаги "АЛРОСА" (-3,7%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. В случае одобрения проекта оборонного бюджета обеими палатами Конгресса США он отправится на подпись президенту США Трампу. Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, РТС - ниже 1390 пунктов. Нефть Brent проторговывала уровень $67 за баррель на фоне новостей о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе, который может усилиться к выходным до урагана (в заливе были приостановлены более половины всех нефтедобывающих мощностей).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Россетей" (-8,6% и -8,9% "префы"), "АЛРОСА" (-8,3%) и "ОГК-2" (-6,1%); лучше рынка смотрелись акции ВТБ (+6,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4,3%) и АФК "Система" (+3,9%).

Во второй половине июля рынок акций может продолжить коррекцию вниз после прохождения пика сезона дивидендных отсечек, после чего настроения инвесторов в конце месяца будут определять решения Федрезерва США и Банка России по ставкам. Коридор колебаний индекса МосБиржи на следующей неделе может составить 2730-2790 пунктов, для индекса РТС - 1350-1410 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".