12 июля 2019 года 09:46
Утренние прогнозы: единства мнений нет
На утро пятницы у аналитиков нет единого мнения об открытии отечественного фондового рынка.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2795-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения Сената и президента)".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в четверг продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. При этом стабильность рынка ОФЗ и рубля говорит о том, что вряд ли причиной вчерашнего снижения рынка стал этот фактор. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год лежит на подписи еще одни санкционный закон в отношении России. Однако наш рынок слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию - вчера на позитивном внешнем фоне индекс МосБиржи потерял 1,17%. Как мы и опасались, начался разворот и рублевый индикатор отыгрывает три "креста" на дневном графике. Поэтому усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж. Сегодня с утра, кстати, внешний фон позитивный. После вчерашнего закрытия в "зеленой зоне" основных американских индексов фьючерсы на них торгуются примерно в 0,3%-ом "плюсе". Попытки увести нефть существенно ниже отметки 67 долларов за баррель также не увенчались успехом. Но, скорее всего, внешний фон будет проигнорирован, и инвесторы будут отыгрывать санкционную тему".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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12 июля 2019 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня. читать дальше
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12 июля 2019 года 20:11
Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть. читать дальше
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Москва. 12 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга. читать дальше
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12 июля 2019 года 19:19
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая). читать дальше
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12 июля 2019 года 18:54
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании.
Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным... читать дальше
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12 июля 2019 года 18:50
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12 июля 2019 года 18:09
"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных... читать дальше
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"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в... читать дальше
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12 июля 2019 года 16:41
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
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12 июля 2019 года 16:05
"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок... читать дальше
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12 июля 2019 года 16:00
Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков. читать дальше
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12 июля 2019 года 15:31
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По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а... читать дальше
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12 июля 2019 года 14:34
"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата... читать дальше
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12 июля 2019 года 13:42
"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу... читать дальше
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