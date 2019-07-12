Утренние прогнозы: единства мнений нет

На утро пятницы у аналитиков нет единого мнения об открытии отечественного фондового рынка.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,2-0,3%, в районе 2795-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении российского госдолга (окончательное принятие санкций потребует одобрения Сената и президента)".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в четверг продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. При этом стабильность рынка ОФЗ и рубля говорит о том, что вряд ли причиной вчерашнего снижения рынка стал этот фактор. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год лежит на подписи еще одни санкционный закон в отношении России. Однако наш рынок слаб и, похоже, серьезно настроился на коррекцию - вчера на позитивном внешнем фоне индекс МосБиржи потерял 1,17%. Как мы и опасались, начался разворот и рублевый индикатор отыгрывает три "креста" на дневном графике. Поэтому усиление санкционных рисков станет очередным поводом для распродаж. Сегодня с утра, кстати, внешний фон позитивный. После вчерашнего закрытия в "зеленой зоне" основных американских индексов фьючерсы на них торгуются примерно в 0,3%-ом "плюсе". Попытки увести нефть существенно ниже отметки 67 долларов за баррель также не увенчались успехом. Но, скорее всего, внешний фон будет проигнорирован, и инвесторы будут отыгрывать санкционную тему".