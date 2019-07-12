.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за санкционных рисков, прервав 2-месячное ралли
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может быть в районе 1%
Рост ВВП РФ по итогам 1-го полугодия может оказаться выше предварительных оценок и составить 1%, считает помощник президента Андрей Белоусов. Смягчение ДКП разгонит рост экономики в 2019 году выше 1,3%
 
Предприниматели в РФ не исключают ухудшения условий для ведения бизнеса
Каждый второй российский предприниматель скептичен в отношении будущего, но отказываться от собственного бизнеса большинство из них не планируют. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения...
 
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новые положения закона "О национальной платежной системе" могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России. А в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом и прием карт зарубежных банков...
 
Народные облигации начнут продавать онлайн
В сентябре этого года Минфин, наконец, выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам — с максимально льготными условиями для населения. Выпуск народных облигаций по новым правилам откладывался несколько раз. В последний раз планировалось...
 
12 июля 2019 года 19:19

Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за санкционных рисков, прервав 2-месячное ралли

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2777,58 пункта (-0,4%, утром индекс опускался в район 2760 пунктов), индекс РТС - 1387,87 пункта (-0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 63,05 рубля (+0,23 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,8-2%, доллар подешевел на 0,75 рубля.

Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. "Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN. Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Лидировали в откате в пятницу из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,7%, до 79,5 рубля; дивиденды за второе полугодие 2018 года - 4,11 рубля на акцию).

Также просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%).

Выросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%, до 2573 рублей), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,8% "префы").

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе нет единого вектора (FTSE, DAX просели на 0,1%, CAC 40 подрос на 0,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%) после того, как накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку в конце июля, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

Нефть в пятницу подросла после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудностями в торговых переговорах США и Китая, однако цена Brent просела на $0,3 ниже уровня суточной давности.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,81 за баррель (+0,4% и -0,7% в четверг), августовская цена WTI - $60,39 за баррель (+0,3% и -0,4% накануне).

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Президент США Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, источником негатива для российского рынка в конце недели стало сообщение о рассмотрении Палатой представителей Конгресса США поправки к проекту закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. На этом фоне ряд инвесторов предпочел зафиксировать прибыль в российских активах и воспользоваться тем, что с начала года совокупная доходность рынка акций РФ достигла 36% против 11% по индексу MSCI EM.

Дальнейшее смягчение риторики ФРС, новые жалобы США на Китай и сильная макростатистика в США создали неоднозначный фон для глобальных рынков. Положительную реакцию вызвала мягкая риторика Пауэлла, тогда как подогрели опасения пролонгации торгового противостояния с КНР заявления Трампа, что Китай не выполняет взятые на себя обязательства увеличить закупки сельхозпродукции в США, полагают аналитики.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, индекс МосБиржи на этой неделе откатился ниже 2800 пунктов на волне фиксации прибыли. С начала лета индекс МосБиржи вырос на 5%, обновив исторические максимумы благодаря лишь "дивидендным историям". Учитывая, что уже на следующей неделе акции "Газпрома" будут торговаться без дивидендов, можно ожидать начала полноценной коррекции на фондовом рынке. Нефть марки Brent завершает торговую неделю ростом на фоне резкого сокращения запасов сырья в США и опасения снижения поставок нефти через Персидский залив из-за роста геополитической напряженности в регионе.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, из-за ухудшения внешнего фона инвесторы в конце недели фиксировали прибыль, стараясь уйти от рисков. Индекс МосБиржи откатился к 2780 пунктам, но может снизиться еще, в область 2750 пунктов. Для индекса РТС ближайшая поддержка располагается у 1375 пунктов, и к ней индикатор способен отойти совершенно свободно.

Под давлением оказались акции банков - ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанка. Инициатива Госдумы РФ "подмять" под себя платежные системы и заставить Visa и MasterCard работать в соответствии с недоработанными инициативами способна больно ударить как по банкам, так и по бизнесу с населением. Это довольно опасная плоскость, где политики хотят поиграть с международными платежными системами, ставя "на кон" финансовую свободу каждого из граждан, считает Бодрова.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, реакция российских активов на санкционные риски оказалась достаточно сдержанной, так как проект оборонного бюджета США, включающий санкционную поправку, должен быть еще утвержден обеими палатами Конгресса и затем подписан президентом США. Учитывая приближение президентских выборов в США 2020 года, эта антироссийская инициатива имеет более высокие шансы быть реализованной, в отличие от множества предыдущих, которые периодически появлялись со второй половины прошлого года.

В то же время внешний фон в пятницу сложился достаточно благоприятным. Глобальные рисковые активы в большинстве своем демонстрируют умеренно позитивную динамику в ожидании смягчения монетарной политики ключевыми центробанками. При этом если слабые экономические данные трактуются в пользу этого сценария, то позитивная статистика пока не воспринимается как угроза снижению ставок мировых ЦБ.

Поддержку нефтяным ценам оказывает угроза обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанная с санкционным давлением на Иран и его ответными действиями. Однако опубликованный в пятницу доклад Международного энергетического агентства оказал давление на котировки, так как в нем было отмечено, что в 2020 году рынок нефти может оказаться в состоянии перепроизводства из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, отмечает Бабин.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в пятницу продолжил коррекционное отступление на противоречивом внешнем фоне. Так, нефть растеряла почти весь рост, на западных фондовых площадках наблюдалось разнонаправленное движение.

Текущая ситуация на рынке укладывается в рамки коррекционного движения на фиксации прибыли по длинным позициям. Фактически рынок рос с мая без существенных просадок, что создало предпосылки для подобных действий инвесторов. Индекс МосБиржи утром откатывался в район 2760 пунктов, однако к концу торгов часть падения была отыграна, и индикатор вернулся в район ближайшей поддержки 2780 пунктов. "Быки" могут использовать данный уровень как опору для возобновления роста, но если эти попытки окажутся неудачными, можно ожидать отступления индекса МосБиржи в район следующей поддержки - 2730 пунктов, считает аналитик.

В случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и уровней на рынке энергоносителей, уже в начале следующей недели снижение в долларе может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 62,5 руб./$1, полагает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-11,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-6,6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,8%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-3,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+19,2%), банка "Кузнецкий" (+11,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,7%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+6,2%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,423 млрд рублей (из них 11,344 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 июля 2019 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли из-за санкционных рисков
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 20:11
Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга
Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 20:07
Рубль умеренно снижается к доллару и евро, не особо отреагировав на угрозу новых санкций
Москва. 12 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:54
Xtellus Capital поднял оценку ADS VEON на 20%, но оставил рекомендацию "держать"
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:50
Вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World будет повышен 15 июля после закрытия торгов - "ВТБ Капитал"
FTSE повысит вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 15 июля после закрытия торгов. Как и ожидал эксперт, FTSE повысил свою оценку Investability Weight (доля акций в...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:32
При сохранении спроса на валюты развивающихся стран и уровней цен на нефть снижение в долларе может возобновиться - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 18:09
Ожидаем на следующей неделе движения курса рубля в диапазоне 62,8-64,3 за доллар - БКС
"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 17:13
Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк
"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:41
JPMorgan поднял оценку акций Яндекса на 12%, рекомендация "покупать" подтверждена
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:05
Велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи - БКС
"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 16:00
Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения политики ФРС США
Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков.    читать дальше
.
12 июля 2019 года 15:31
Sova Capital повысила рекомендацию для акций и депозитарных расписок ЛУКОЙЛа до "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 14:34
Рубль несет умеренные потери - БКС
"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 13:42
Рубль, похоже, решил взять передышку - FxPro
"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу...    читать дальше
.
12 июля 2019 года 13:12
Рынок золота вступил в период повышенной волатильности - Julius Baer
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.