Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за санкционных рисков, прервав 2-месячное ралли

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2777,58 пункта (-0,4%, утром индекс опускался в район 2760 пунктов), индекс РТС - 1387,87 пункта (-0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,7%.

Доллар вырос до 63,05 рубля (+0,23 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,8-2%, доллар подешевел на 0,75 рубля.

Палата представителей Конгресса США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. "Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN. Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Лидировали в откате в пятницу из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,7%, до 79,5 рубля; дивиденды за второе полугодие 2018 года - 4,11 рубля на акцию).

Также просели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%).

Выросли акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%, до 2573 рублей), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,8% "префы").

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), в Европе нет единого вектора (FTSE, DAX просели на 0,1%, CAC 40 подрос на 0,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%) после того, как накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку в конце июля, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

Нефть в пятницу подросла после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудностями в торговых переговорах США и Китая, однако цена Brent просела на $0,3 ниже уровня суточной давности.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,81 за баррель (+0,4% и -0,7% в четверг), августовская цена WTI - $60,39 за баррель (+0,3% и -0,4% накануне).

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Президент США Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, источником негатива для российского рынка в конце недели стало сообщение о рассмотрении Палатой представителей Конгресса США поправки к проекту закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. На этом фоне ряд инвесторов предпочел зафиксировать прибыль в российских активах и воспользоваться тем, что с начала года совокупная доходность рынка акций РФ достигла 36% против 11% по индексу MSCI EM.

Дальнейшее смягчение риторики ФРС, новые жалобы США на Китай и сильная макростатистика в США создали неоднозначный фон для глобальных рынков. Положительную реакцию вызвала мягкая риторика Пауэлла, тогда как подогрели опасения пролонгации торгового противостояния с КНР заявления Трампа, что Китай не выполняет взятые на себя обязательства увеличить закупки сельхозпродукции в США, полагают аналитики.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, индекс МосБиржи на этой неделе откатился ниже 2800 пунктов на волне фиксации прибыли. С начала лета индекс МосБиржи вырос на 5%, обновив исторические максимумы благодаря лишь "дивидендным историям". Учитывая, что уже на следующей неделе акции "Газпрома" будут торговаться без дивидендов, можно ожидать начала полноценной коррекции на фондовом рынке. Нефть марки Brent завершает торговую неделю ростом на фоне резкого сокращения запасов сырья в США и опасения снижения поставок нефти через Персидский залив из-за роста геополитической напряженности в регионе.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, из-за ухудшения внешнего фона инвесторы в конце недели фиксировали прибыль, стараясь уйти от рисков. Индекс МосБиржи откатился к 2780 пунктам, но может снизиться еще, в область 2750 пунктов. Для индекса РТС ближайшая поддержка располагается у 1375 пунктов, и к ней индикатор способен отойти совершенно свободно.

Под давлением оказались акции банков - ВТБ (MOEX: VTBR) и Сбербанка. Инициатива Госдумы РФ "подмять" под себя платежные системы и заставить Visa и MasterCard работать в соответствии с недоработанными инициативами способна больно ударить как по банкам, так и по бизнесу с населением. Это довольно опасная плоскость, где политики хотят поиграть с международными платежными системами, ставя "на кон" финансовую свободу каждого из граждан, считает Бодрова.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, реакция российских активов на санкционные риски оказалась достаточно сдержанной, так как проект оборонного бюджета США, включающий санкционную поправку, должен быть еще утвержден обеими палатами Конгресса и затем подписан президентом США. Учитывая приближение президентских выборов в США 2020 года, эта антироссийская инициатива имеет более высокие шансы быть реализованной, в отличие от множества предыдущих, которые периодически появлялись со второй половины прошлого года.

В то же время внешний фон в пятницу сложился достаточно благоприятным. Глобальные рисковые активы в большинстве своем демонстрируют умеренно позитивную динамику в ожидании смягчения монетарной политики ключевыми центробанками. При этом если слабые экономические данные трактуются в пользу этого сценария, то позитивная статистика пока не воспринимается как угроза снижению ставок мировых ЦБ.

Поддержку нефтяным ценам оказывает угроза обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанная с санкционным давлением на Иран и его ответными действиями. Однако опубликованный в пятницу доклад Международного энергетического агентства оказал давление на котировки, так как в нем было отмечено, что в 2020 году рынок нефти может оказаться в состоянии перепроизводства из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, отмечает Бабин.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в пятницу продолжил коррекционное отступление на противоречивом внешнем фоне. Так, нефть растеряла почти весь рост, на западных фондовых площадках наблюдалось разнонаправленное движение.

Текущая ситуация на рынке укладывается в рамки коррекционного движения на фиксации прибыли по длинным позициям. Фактически рынок рос с мая без существенных просадок, что создало предпосылки для подобных действий инвесторов. Индекс МосБиржи утром откатывался в район 2760 пунктов, однако к концу торгов часть падения была отыграна, и индикатор вернулся в район ближайшей поддержки 2780 пунктов. "Быки" могут использовать данный уровень как опору для возобновления роста, но если эти попытки окажутся неудачными, можно ожидать отступления индекса МосБиржи в район следующей поддержки - 2730 пунктов, считает аналитик.

В случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и уровней на рынке энергоносителей, уже в начале следующей недели снижение в долларе может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 62,5 руб./$1, полагает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции ПАО "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-11,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-6,6%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,8%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-3,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+19,2%), банка "Кузнецкий" (+11,7%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,7%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+6,2%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,423 млрд рублей (из них 11,344 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).