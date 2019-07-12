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12 июля 2019 года 16:00

Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения политики ФРС США

Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков.

Курс доллара США составил 63,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,93 руб./EUR1, подорожав на 25,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,66 копейки - до 66,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,6 копейки, до 63,02024 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,41 копейки, до 71,0114 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ослабил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, однако продолжает умеренно корректироваться вниз в обеих валютных парах после роста в предыдущие дни. Участники рынка закрывают длинные позиции по рублю и фиксируют прибыль, воспользовавшись новостью об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправки к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.

Палате представителей Конгресса США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее администрация президента пригрозила, что наложит вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $733 млрд с запрошенной суммы в $750 млрд.

Если бы версия закона о национальной обороне "была представлена президенту в его нынешнем виде, советники рекомендовали бы ему наложить на нее вето", говорится в заявлении администрации.

"Накануне появилась информация о том, что в Палате представителей США была одобрена поправка к законопроекту оборонного бюджета США на 2020 год, которая предусматривает введение санкций против российского государственного долга. Чтобы данная инициатива была введена в действие, законопроект о бюджете должен быть сначала утвержден на голосовании в Палате представителей, затем в Сенате, а после этого его должен подписать президент США. Пока вероятность такого сценария выглядит достаточно низкой, поэтому на рынке не наблюдается ни сильной реакции рубля, ни реакции со стороны российских CDS на возобновление санкционной риторики. Тем не менее, мы неоднократно отмечали, что попытки санкционного давления на Россию будут нарастать при приближении выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года, что в долгосрочной перспективе будет ограничивать потенциал укрепления российской валюты", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Тема санкций вчера несколько возобновила актуальность, но соответствующей реакции на рынке мы пока не видели. Палата представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. Как уточнил один из авторов поправки Брэд Шерман, "ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским госдолгом", добавив при этом, что ограничения могут быть сняты, если власти США придут к выводу, что "Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла". Теперь законодателям предстоит голосование по самому проекту оборонного бюджета", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Большинство валют emerging markets также снижается в ходе торгов пятницы. Давление на них оказывают опасения в отношении перспектив торговых переговоров между США и Китаем после того, как главы обеих стран обменялись взаимными претензиями.

Пока США не выполняют обещание президента Дональда Трампа, данное председателю КНР Си Цзиньпину, о снятии ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих для Huawei, заявил председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа. "Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. "Мы не говорим, что прекрасно чувствуем себя, оставаясь в "черном списке", только потому, что было объявлено о послаблениях", - отметил Лян Хуа. "На самом деле мы считаем, что мы должны быть полностью удалены из "черного списка", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в четверг также довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В то же время поддержку рисковым активам оказывает ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Трамп считает возможным вариант, при котором ФРС примет решение снизить ключевую ставку после цикла ужесточения. "У нас есть кое-кто, кому нравится повышать ставки", - сказал Трамп на встрече в Белом доме, имея в виду председателя ФРС Джерома Пауэлла. "Теперь же, я думаю, он может передумать, но посмотрим", - добавил Трамп.

Пауэлл вновь подтвердил готовность американского регулятора снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг Пауэлл начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил накануне в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики. Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Фьючерсы на нефть эталонных марок дорожают в ходе торговой сессии в пятницу и могут завершить неделю ростом. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,35% - до $66,75 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) укрепились к этому времени на 0,17% - до $60,3 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает в том числе сворачивание крупными нефтяными компаниями операций по добыче нефти и газа в Мексиканском заливе. Президент США Трамп в пятницу ввел режим ЧС в штате Луизиана в преддверии удара тропического шторма "Барри", который в настоящее время движется через Мексиканский залив и приближается к Новому Орлеану, сообщает телеканал Fox News.

Согласно прогнозам Национального центра США слежения за ураганами (NHC), шторм достигнет максимальной силы в пятницу вечером или в субботу утром. Тогда скорость ветра может достичь 119 км/ч, и он будет переквалифицирован в ураган. Ожидается, что в штате Луизиана выпадет еще 25-35 см осадков.

Напряженность в отношениях Ирана и Великобритании также способствует росту нефтяных котировок, в то время как опасения в отношении избытка предложения на нефтяном рынке могут ограничить дальнейший рост котировок.

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-3 месяцев) межбанковских кредитов незначительно снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,03% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,56% и 7,66% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 7,77% и 7,95% годовых.

"В понедельник с уплаты страховых взносов в РФ начнется июльский налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 680 млрд рублей, что может оказать локальную поддержку рублю. Следующая важная дата налогового периода - 25 июля, в этот день уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 915 млрд рублей, по нашим подсчетам. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 июля, платежи могут составить порядка 420 млрд рублей. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 2 трлн рублей (в июне платежи составили около 2,1 трлн рублей), что может оказать локальную поддержку российской валюте", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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