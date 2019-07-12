Рубль после роста накануне корректируется вниз к доллару и евро на фоне опасений за американо-китайские торговые переговоры

Москва. 12 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после существенного роста накануне, а также на фоне взаимных претензий, высказанных главами США и Китая относительно торговых отношений между странами.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,88-62,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,95 руб./$1 (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,97 руб./EUR1 (+28,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 20,5 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,98 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов пятницы, корректируясь после существенного роста накануне. Давление на валюты emerging markets, в том числе, рубль оказывают опасения за перспективы торговых переговоров между США и Китаем после того, как главы обеих стран обменялись взаимными претензиями.

Пока США не выполняют обещание президента Дональда Трампа, данное председателю КНР Си Цзиньпину, о снятии ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих для Huawei, заявил председатель совета директоров китайской компании Лян Хуа. "Пока мы не наблюдаем ощутимых изменений, - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не говорим, что прекрасно чувствуем себя, оставаясь в "черном списке", только потому, что было объявлено о послаблениях", - отметил Лян Хуа. "На самом деле мы считаем, что мы должны быть полностью удалены из "черного списка", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в четверг также довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу вернулись к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,74% - до $67,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли к этому времени на 0,68% - до $60,61 за баррель. В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.