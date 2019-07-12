Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слабо подрасти

Москва. 12 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно подрасти на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также за счет перетока средств инвесторов с российского рынка акций, где игроки фиксируют прибыли после продолжительного подъема, полагают аналитики.

По оценкам экспертов, фактором риска выступают опасения введения США новых антироссийских санкций. Так, Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту об оборонном бюджете страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. "Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN. Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.

Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В США накануне индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы, в то время как Nasdaq просел. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг он начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил днем ранее в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики.

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема". Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Нефть утром в пятницу вернулась к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК составила $67,01 за баррель (+0,7% и -0,7% в четверг), августовская цена WTI - $60,6 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне).

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти втрое по сравнению с предыдущим днем, превысив средние значения за счет перетока средств игроков с рынка акций РФ - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,959 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,831 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций показали смешанную динамику на фоне выросшей нефти и забуксовавшего подъема индексов в Европе и США, где инвесторы выборочно фиксировали прибыли после ралли на сигналах от главы Федрезерва США Джерома Пауэлла о вероятном смягчении монетарной политики регулятора на заседании в конце июля.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июля снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds опустился за день всего на 0,003% и составил 615,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (-0,59%), "МегаФон-БО-001Р-05" (-0,46%) и "Сбербанк 001-04R" (-0,33%), а в лидерах роста - облигации "РЖД 001P-02R" (+0,77%), "МТС-001P-07" (+0,25%) и "Роснефть 002Р-05" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) установил ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии 001Р-SBER10 объемом 10 млрд рублей и 001Р-SBER11 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,55% годовых (премаркетинг данных выпусков банк не проводил), трехлетних облигаций серии 001Р-SBER12 объемом 15 млрд рублей - на уровне 7,70% годовых. Ориентир ставки 1-го купона выпуска 001Р-SBER12 был установлен на уровне 7,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,85% годовых. Техническое размещение всех выпусков запланировано на 15 июля.

МКХ "Еврохим" в четверг собрала заявки на 4-летние облигации серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд без предварительного премаркетинга на фоне высокого спроса инвесторов, ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 19 июля.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей на уровне до 7,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 1 год на уровне 8,00% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 16 июля.

ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома" (MOEX: GAZP)) 12 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние бонды серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 7,80-7,95%, которому соответствует доходность к погашению на уровне 7,95-8,11% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 18 июля.

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует осенью разместить пилотный выпуск ипотечных облигаций для физлиц со сроком обращения ориентировочно 1-1,5 года объемом 5-10 млрд рублей.

ООО "Регион-инвест" установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,6% годовых. Размещение 5-летних бондов БО-02 на 10 млрд рублей состоялось в январе 2016 года, бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставки 6-10-го купонов по выпуску определяются как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 3-й рабочей день до начала купонного периода, и 0,1%. Ставка текущего купона - 7,85% годовых.