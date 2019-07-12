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12 июля 2019 года 09:40

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы

Dow Jones и S&P 500 завершили торги четверга на рекордных отметках, Nasdaq снизился. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу вернулись к росту.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы по итогам торгов в четверг, в то время как значение Nasdaq Composite незначительно снизилось.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность ЦБ снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами. Свое выступление в банковском комитете Сената США в четверг он начал с тех же подготовленных заявлений, которые озвучил днем ранее в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, отметив ряд факторов, оказывающих давление на перспективы американской экономики.

Одним из главных среди них является неблагоприятная ситуация в производственном секторе по всему миру. "Если посмотреть на власти зарубежных стран - они серьезно опасаются замедления глобального роста, и мы со временем почувствуем это, - сказал Пауэлл. - Это главное, что меня беспокоит".

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

"Рынки в приподнятом настроении в четверг, так как председатель ФРС Джером Пауэлл дал очень веские указания на то, что Федрезерв снизит процентные ставки на заседании 30-31 июля", - полагает старший инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджян.

Министерство труда страны в четверг сообщило о том, что потребительские цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне выросли на 0,3% за месяц. Это максимальное повышение за полтора года с января 2018 года.

Потребительские цены (индекс CPI) повысились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов не предусматривал изменения показателя, сообщает MarketWatch. В мае рост цен также составлял 0,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс. - до 209 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Таким образом, показатель опустился до минимума с середины апреля.

Котировки акций Delta Air Lines Inc. за день выросли на 1,2%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний увеличила прибыль и выручку во втором квартале и улучшила годовой прогноз.

Бумаги Weight Watchers International Inc., разрабатывающей различные сервисы для похудения, подорожали на 8,4% после того, как аналитики J.P.Morgan улучшили рекомендации для них.

Между тем цена акций Bed Bath and Beyond Inc. упала на 3%. Ритейлер товаров для дома зафиксировал большие убытки по итогам второго квартала подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 227,88 пункта (0,85%) - до 27088,08 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос за день на 6,84 пункта (0,23%), составив 2999,91 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов опустилось на 6,49 пункта (0,08%) - до 8196,04 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в ходе торгов в пятницу после того, как Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 обновили исторические максимумы.

Позитивное настроение инвесторов продолжают поддерживать заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Выступая в четверг в банковском комитете Сената, он вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Одним из главных среди негативных факторов, оказывающих давление на американскую экономику является неблагоприятная ситуация в производственном секторе по всему миру. "Если посмотреть на власти зарубежных стран - они серьезно опасаются замедления глобального роста, и мы со временем почувствуем это, - сказал Пауэлл. - Это главное, что меня беспокоит".

Он повторил, что Федрезерв намерен "действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:57 МСК увеличился на 0,15%.

В то же время другой местный индикатор Topix снизился на 0,18%. С начала текущей недели он потерял 1%, что является самым существенным падением с конца мая.

Лидером снижения в пятницу выступают акции разработчика видеоигр Bandai Namco (-7,8%). Днем ранее их цена подскочила более чем на 19% на новости о том, что они с 1 августа войдут в расчет Nikkei 225.

Между тем дорожают бумаги производителя бытовой электроники Sony - на 1,3% и автопроизводителя Toyota Motor - на 0,7%.

Котировки акций Fast Retailing увеличились на 3,2%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии после закрытия рынка накануне опубликовал хорошую финансовую отчетность по итогам трех кварталов 2019 финансового года и подтвердил прогноз на весь год.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:08 МСК поднялся на 0,56%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился на 0,33%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге снижаются на 0,2%, страховщика AIA Group - на 1,4%, оператора казино Sands China - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:24 МСК выросло на 0,29%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 0,1%, автомобильной компании Hyundai Motor - на 1,2%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,29%. За минувшую неделю он потерял 0,8% - максимальное падение за полтора месяца.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась в пятницу на 0,6% и на 1% соответственно.

Кроме того, на 3,3% подешевели акции Treasury Wine, одного из крупнейших производителей вина в мире.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу вернулись к росту после снижения накануне, вызванного прогнозами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и новыми трудности в торговых переговорах США и Китая.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожали на $0,38 (на 0,57%) - до $66,90 за баррель. В четверг их цена упала на $0,49 (на 0,7%), составив на закрытие $66,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,34 (на 0,56%) - до $60,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,23 (на 0,4%) и завершила день на отметке $60,20 за баррель.

В среду цены Brent и WTI поднимались до максимума с мая.

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с. Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

"В последнее время на нефтяном рынке слишком много неопределенности, - заявил MarketWatch главный рыночный стратег Walsh Trading Скотт Джекас. - "Бычий" лагерь ориентируется на проходящий через Мексиканский залив шторм, а также на усиление напряженности на Ближнем Востоке. А "медвежий" лагерь смотрит в сторону добычи нефти в США, которая растет полным ходом".

Кроме того, повышается производство углеводородов и в других странах, не входящих в ОПЕК, что создает угрозы избыточного предложения, добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп в четверг довольно жестко высказался о торговых отношениях с Китаем, отметив, что "Китай нас подводит", поскольку не покупает американскую сельхозпродукцию в тех объемах, которые были обещаны.

В пятницу рост цен на нефть могут поддержать новости о тропическом шторме "Барри" в Мексиканском заливе. По оценкам американских метеорологов, он может усилиться до урагана вечером в пятницу или в субботу утром по местному времени. В четверг в Мексиканском заливе были приостановлены 53% всех нефтедобывающих и 45% газодобывающих мощностей, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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