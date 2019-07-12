Xtellus Capital поднял оценку ADS VEON на 20%, но оставил рекомендацию "держать"

Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,59 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,2 за штуку.