При сохранении спроса на валюты развивающихся стран и уровней цен на нефть снижение в долларе может возобновиться - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам доллар понес существенные потери, откатившись от сопротивления на уровне 64 рубля. При этом в случае сохранения спроса на валюты развивающихся стран и уровней на рынке энергоносителей уже в начале следующей недели снижение в долларе может возобновиться, чему также поспособствует подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Отметим, что ближайшей поддержкой для американской валюты в текущий момент выступает отметка 62,5 рубля", - отмечает специалист Промсвязьбанка Богдан Зварич.