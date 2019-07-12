.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк
.
12 июля 2019 года 17:13
Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк
"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в среднем по году (предыдущий наш прогноз – 65,5 руб. за долл.). В следующем году мы ожидаем курс рубля на уровне 64 руб. за долл." - говорится в обзоре Газпромбанка "Динамика курса рубля в 1П19 оказалась лучше, чем ожидалось нами в начале года. Мы выделяем два ключевых фактора, оказавших влияние на валютный рынок", - отмечает аналитик Газпромбанка Сергей Коныгин. Сильный приток иностранного капитала на рынок ОФЗ (~760 млрд руб. за 1П19), который связан с притоком капитала на рынки EM в целом. В случае с Россией сыграла также роль более мягкая риторика ЦБ РФ в части траектории ключевой ставки. Более низкая инфляция в 1П19 способствовала снижению ставки на 25 б.п. на заседании 14 июня. При этом регулятор подтвердил намерение продолжать этот процесс в ходе ближайших заседаниях. Смягчение позиции регулятора способствует дальнейшему притоку капитала на рынок ОФЗ, что поддерживает курс рубля. Смягчение риторики центральных банков развитых рынков. Усиление рисков дальнейшего ужесточения международных торговых ограничений и слабости мировой экономики послужили фактором пересмотра траектории процентных ставок в США и Европе. ФРС США высказалась за снижение базовой ставки в ближайшие месяцы. ЕЦБ выступил за дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования экономики. В результате ожидания по снижению ставок на развитых рынках оказывают поддержку курсам валют развивающихся стран, в том числе и России. "Вследствие этих двух факторов мы ожидаем, что курс рубля в 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в среднем по году (предыдущий наш прогноз – 65,5 руб. за долл.). При этом мы также скорректировали прогноз по нефти с учетом фактических данных за 1П19. Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть в 2019 г. составит 67,4 долл. за барр. (ранее 70 долл. за барр.). В 2020 г. цена на нефть составит 70,0 долл. за барр. Мы считаем, что в следующем году возможное смягчение бюджетного правила, может оказать влияние на динамику курса рубля. Средний курс российской валюты в 2020 г. мы прогнозируем на уровне 64 руб. за долл. В случае принятия решения о неизменности бюджетного правила среднегодовой курс будет находиться в районе 65,7 руб. за долл." - указывает специалист Газпромбанка.
.
12 июля 2019 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня. читать дальше
.12 июля 2019 года 20:11
Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга
Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть. читать дальше
.12 июля 2019 года 20:07
Москва. 12 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга. читать дальше
.12 июля 2019 года 19:19
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая). читать дальше
.12 июля 2019 года 18:54
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:50
Вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World будет повышен 15 июля после закрытия торгов - "ВТБ Капитал"
FTSE повысит вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 15 июля после закрытия торгов. Как и ожидал эксперт, FTSE повысил свою оценку Investability Weight (доля акций в... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:32
При сохранении спроса на валюты развивающихся стран и уровней цен на нефть снижение в долларе может возобновиться - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:09
"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:41
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:05
"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:00
Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения политики ФРС США
Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков. читать дальше
.12 июля 2019 года 15:31
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:34
"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:42
"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:12
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.