Велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи - БКС

"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок риска, скажем, со стороны американо-китайских торговых переговоров, по-прежнему нет. Зато санкционные риски, похоже, возвращаются на повестку дня. Также на предстоящей неделе от дивидендов очистятся "тяжеловесные" акции "Газпрома", а также бумаги "ФСК ЕЭС", "Системы", "Мечела", "Сургутнефтегаза" и ТМК. Дивидендные разрывы в текущих условиях, на наш взгляд, способны усилить понижательный тренд. Важными для emerging markets и для нашего рынка будут статданные, которые увидят свет на будущей неделе. Статистика по ВВП и объемам промпроизводства в КНР в июне может задать настроение торгам в понедельник. Вторник будет богат на важную статистику из США - будут опубликованы базовый индекс розничных продаж, объем розничных продаж за июнь, а также объем промпроизводства. В среду же стоит обратить внимание на блок данных по строительству в Штатах. Фактором поддержки российского рынка на будущей неделе, по нашему мнению, останется повышенная ценовая конъюнктура нефтяного рынка, которую поддерживают ослабление доллара, периодическая напряженность в Ормузском проливе, а также действие сделки ОПЕК+", - указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.