Sova Capital повысила рекомендацию для акций и депозитарных расписок ЛУКОЙЛа до "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а депозитарных расписок - с $93 до $100 за штуку. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

В то же время для акций и депозитарных расписок "Роснефти" эксперты Sova Capital понизили прогнозную цену с 544 рублей до 532 рублей за штуку и с $8,3 до $8,1 за штуку соответственно. Рекомендация "покупать" для бумаг компании была подтверждена.