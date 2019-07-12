Рынок золота вступил в период повышенной волатильности - Julius Baer

"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по американским облигациям и на фоне "бычьих" настроений на рынке, мы придерживаемся мнения, что недавнее ралли было слишком быстрым и сильным. В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием является консолидация или даже коррекция рынка примерно на 5%, особенно если текущие ожидания по снижению ставок ФРС США окажутся слишком оптимистичными. При этом коррекцию стоит рассматривать как еще одну возможность для открытия позиций, поскольку тренд на долгосрочный рост золота сохраняется. Позднее в текущем году драгоценный металл получит поддержку со стороны слабеющего доллара, а в начале следующего года после начала рецессии в США будет поддержан ростом спроса на защитные активы. Мы подтверждаем долгосрочную конструктивную позицию по золоту. Тем, кто уже инвестировал в него, следует сохранять свои позиции, в то время как тем, кто этого еще не сделал, лучше всего подождать более подходящего времени для инвестиций", - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.