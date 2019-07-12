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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок золота вступил в период повышенной волатильности - Julius Baer
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12 июля 2019 года 13:12
Рынок золота вступил в период повышенной волатильности - Julius Baer
"Рынок золота переживает период повышенной волатильности. Котировки растут каждый раз, когда ФРС США сигнализирует о своем намерении снизить ключевую ставку, и снижаются на признаках стабильного роста американской экономики. Сравнивая динамику цен на золото с динамикой доллара США и доходностей по американским облигациям и на фоне "бычьих" настроений на рынке, мы придерживаемся мнения, что недавнее ралли было слишком быстрым и сильным. В краткосрочной перспективе наиболее вероятным сценарием является консолидация или даже коррекция рынка примерно на 5%, особенно если текущие ожидания по снижению ставок ФРС США окажутся слишком оптимистичными. При этом коррекцию стоит рассматривать как еще одну возможность для открытия позиций, поскольку тренд на долгосрочный рост золота сохраняется. Позднее в текущем году драгоценный металл получит поддержку со стороны слабеющего доллара, а в начале следующего года после начала рецессии в США будет поддержан ростом спроса на защитные активы. Мы подтверждаем долгосрочную конструктивную позицию по золоту. Тем, кто уже инвестировал в него, следует сохранять свои позиции, в то время как тем, кто этого еще не сделал, лучше всего подождать более подходящего времени для инвестиций", - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.
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12 июля 2019 года 20:17
Рынок акций РФ на неделе прервал 2-месячное ралли, продемонстрировав коррекцию из-за фиксации прибыли игроками на фоне вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние фондовые площадки и нефть продолжили подъем на укрепившихся ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США в конце июля. Индексы МосБиржи и РТС не смогли удержать круглые рубежи 2800 и 1400 пунктов и откатились к уровням конца июня. читать дальше
.12 июля 2019 года 20:11
Цены евробондов РФ за неделю снизились на фоне усиления санкционных рисков в отношении российского госдолга
Москва. 12 июля. Котировки большинства российских государственных облигаций уменьшились по итогам недели, отыгрывая рост санкционных рисков в отношении российского госдолга со стороны Конгресса США. Поддержку рынку российских государственных евробондов оказывали общемировой спрос на риск в ожидании смягчения монетарной политики ФРС США и рост цен на нефть. читать дальше
.12 июля 2019 года 20:07
Москва. 12 июля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, не особо реагируя на риски введения новых санкций США против российского госдолга. читать дальше
.12 июля 2019 года 19:19
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за вернувшихся опасений введения США новых антироссийских санкций, в то время как внешние площадки продолжали подавать позитивные сигналы на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва США; индексы завершили неделю снижением, прервав 2-месячное ралли (с середины мая). читать дальше
.12 июля 2019 года 18:54
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $2,5 до $3 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:50
Вес акций Polymetal в индексах FTSE UK и FTSE All-World будет повышен 15 июля после закрытия торгов - "ВТБ Капитал"
FTSE повысит вес акций Polymetal (MOEX: POLY) в своих индексах, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 15 июля после закрытия торгов. Как и ожидал эксперт, FTSE повысил свою оценку Investability Weight (доля акций в... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:32
При сохранении спроса на валюты развивающихся стран и уровней цен на нефть снижение в долларе может возобновиться - Промсвязьбанк
"На валютной секции "Московской биржи" рубль ослаб по отношению к основным мировых валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,5%, торгуясь в районе 63,1 и 71 рубля соответственно. Несмотря на восстановление американской валюты в последний день недели, по ее итогам... читать дальше
.12 июля 2019 года 18:09
"Рубль завершает неделю вблизи уровня 63 за доллар - рынки продолжают испытывать на себе эффект "монетарной эйфории". По нашим оценкам, в ближайшие две недели рублевые активы будут готовиться к реализации шагов по снижению ставки от ЦБ РФ и ФРС, что будет поддерживать оптимизм в рыночных... читать дальше
.12 июля 2019 года 17:13
Считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 рублей за доллар - Газпромбанк
"С учетом сложившейся в 1П19 динамики валютного рынка и обновленного прогноза по ценам на нефть мы пересматриваем прогноз по курсу рубля на 2019 и 2020 гг. Мы считаем, что курс национальной валюты во 2П19 останется на уровне ~64 руб. за долл., что будет соответствовать 64,5 руб. за долл. в... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:41
JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $55 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:05
"На будущей неделе на российском рынке акций, по нашим оценкам, велика вероятность развития коррекционного движения до 2700-2710 пунктов по индексу МосБиржи. Монетарные факторы в виде ожидания снижения ставки ФРС фактически уже заложены в цены, а новых очевидных драйверов для активизации покупок... читать дальше
.12 июля 2019 года 16:00
Рубль отыграл часть утренних потерь к доллару и евро благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения политики ФРС США
Москва. 12 июля. Доллар и евро снизили темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль отыграл часть утренних потерь и днем продолжает дешеветь к бивалютной корзине более умеренными темпами, чем при открытии торгов, благодаря дорогой нефти и ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и других мировых центробанков. читать дальше
.12 июля 2019 года 15:31
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Роснефти" (MOEX: ROSN), сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" была повышена с 6089 рублей до 6406 рублей за штуку, а... читать дальше
.12 июля 2019 года 14:34
"Пара USD/RUB сегодня стартовала на положительной территории и продолжила умеренно повышаться. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вверх, приблизившись к вчерашнему максимуму, после чего перешла к консолидации. Рубль несет умеренные потери на фоне усиления санкционных рисков. Палата... читать дальше
.12 июля 2019 года 13:42
"На мировых рынках сохраняется тенденция к ослаблению доллара и господствует спрос на сырье и акции. Однако рубль, похоже, решил взять передышку, отступая от достигнутых накануне максимумов. USD/RUB вернулся выше 63, прибавляя 19 копеек после вчерашнего "погружения". EUR/RUB торгуется в пятницу... читать дальше
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