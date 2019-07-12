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12 июля 2019 года 12:38
На российский рынок вернулась санкционная повестка - БКС
"Cанкционная повестка вновь вернулась на российский финансовый рынок. Нижняя палата Конгресса США включила в оборонный бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы. Это немного тревожное развитие, так как ранее ожидалось, что запрет будет лишь на покупку нового долга, да и вообще санкционная тема в последние месяцы пробуксовывала. Для окончательного принятия бюджет должен быть утвержден обеими палатами Конгресса и подписан президентом США, что занимает длительный период времени. Реакция биржевиков пока сдержанная, рубль поддерживают рост цен на нефть из-за нарастания враждебности в отношениях США и Ирана и приближение налогового периода, акции - частичное реинвестирование дивидендов в рынок. Тем не менее, есть высокая вероятность того, что поправка не пройдет Сенат, который контролируется республиканцами. К тому же Россия в последнее время не дает поводов для новых санкций", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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12 июля 2019 года 12:54
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1250 рублей до 1470 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:24
"Вчера доходность Russia`29 снизилась до 3,85% (-1 б.п.). Интерес к российским евробондам поддержал рост цен на нефть, выход хорошей статистики по исполнению федерального бюджета за 6м2019 г. с профицитом 1,56 трлн руб. или 3,1% ВВП. Также вчера вышли данные по внешнему долгу России. Рост ЗВР в... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:05
"Кривая доходности ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ 14 июня снизилась на 30-38 б.п. Инвесторы уже закладывают в цену снижение ключевой ставки до 7%, предвосхищая действия регулятора как минимум на предстоящие 6 месяцев. Сегодня цены рублевых облигаций могут немного скорректироваться вниз,... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:46
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:35
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующие в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:19
Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по РТС - Инвестиционная палата
"Завершение торговой недели на российском фондовом рынке проходит под укрепление рубля и снижение отечественных фондовых индексов. Очередная попытка конгрессменов США наложить санкции на российский госдолг имеет, на наш взгляд, достаточно мало шансов на реализацию. В целом мы оцениваем сложившийся... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:06
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующих в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как интереса к акциям нет, говорится в... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:56
Аналитики ИК "Атон" считают, что в пятницу рынок акций РФ может открыться в "зеленой зоне" - повышение составит около 0,25%. читать дальше
.12 июля 2019 года 09:50
"Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:41
"Рубль в среду укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ - не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими "затариться",... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:31
ены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:21
"В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:11
Ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций в четверг продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на... читать дальше
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