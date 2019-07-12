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12 июля 2019 года 10:46
В дальнейшем цены на нефть с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67 - БКС
"Нефтяные цены в четверг незначительно скорректировались после минувшего роста. Фьючерсы на Brent завершили торги в районе $66,5 за баррель. Сейчас сентимент складывается исключительно позитивный, но в любой момент тема замедления мировой экономики может вновь выйти на первый план и оказать давление на рынок. Краткосрочно возможен всплеск в район $68, но в дальнейшем цены с большой вероятностью консолидируются где-то в районе $65,5-67", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Тропический шторм Барри привел к падению добычи в Мексиканском заливе почти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) или на 53% всей добычи шельфа. Энергетические компании эвакуировали персонал почти с 200 морских объектов, а также прибрежных НПЗ. Добыча газа сократилась почти на 34 млн кубических метров в день. Шторм может достичь берегов Луизианы к вечеру пятницы и уже на суше дорасти до урагана первой категории. Сезон ураганов в США начинается с июля и длится до октября включительно. В этот период ураганы и тропические штормы могут приводить к приостановке нефтегазовых предприятий Мексиканского залива. Последствия ураганов зачастую непредсказуемы, поэтому при появлении угрозы рынок начинает закладывать в котировки риски перебоев с добычей и поставками из региона. В четверг был опубликован очередной обзор ОПЕК, в котором аналитики картеля сохранили свои прогнозы по росту спроса на нефть и снизили ожидаемый объем поставок из стран вне картеля. При этом специалисты отметили, что прогноз на 2020 г. предполагает, что дальнейшие риски снижения мировой экономики не материализуются и торговые войны существенно не обострятся. Также ОПЕК отмечает, что запасы нефти в развитых странах выросли в мае, что вызывает некоторую озабоченность по поводу возможного избытка нефти. По итогам мая запасы превысили средний показатель за 5 лет, который внимательно отслеживает картель. В целом отчет был нейтрально воспринят участниками рынка. Еще одной актуальной темой на нефтяном рынке является сохраняющаяся напряженность на Среднем востоке из-за угрозы военного столкновения между США, нарастившими свое военное присутствие в водах Персидского залива, и Ираном, находящимся под санкциями США и не желающий идти на уступки последним в политических вопросах. Президент США Дональд Трамп на этой неделе обещал ужесточить санкции в отношении Исламской республики, которые и так привели к существенному падению нефтяного экспорта страны. Также произошел конфликт между Ираном и Великобританией после того, как последние задержали танкер с санкционной иранской нефтью в водах Гибралтара. Риски перебоев с поставками из региона Персидского залива закладываются участниками рынка в котировки. В случае эскалации нефтяные цены могут получить дополнительную поддержку. Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, констатирует специалист "БКС Брокер".
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12 июля 2019 года 12:54
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1250 рублей до 1470 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:38
"Cанкционная повестка вновь вернулась на российский финансовый рынок. Нижняя палата Конгресса США включила в оборонный бюджет следующего года поправку о запрете каких-либо операций с госдолгом РФ для граждан США, связывая это с вмешательством России в американские выборы. Это немного тревожное... читать дальше
.12 июля 2019 года 12:11
"На глобальных площадках сохраняются умеренно позитивные настроения после выступлений главы ФРС Д. Пауэлла в Конгрессе США. Благодаря более мягкой риторике со стороны американского регулятора неделя для большинства рисковых активов завершается на позитивной ноте. Индекс S&P500 и индекс валют... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:51
"Поддержку нефтяным контрактам на прошедшей неделе оказало смягчение риторики со стороны ФРС США, а также снижение американских коммерческих запасов нефти. Кроме того, положительно на нефтяные цены влияет и приближение урагана в Мексиканском заливе, в результате чего предложение нефти из США может... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:24
"Вчера доходность Russia`29 снизилась до 3,85% (-1 б.п.). Интерес к российским евробондам поддержал рост цен на нефть, выход хорошей статистики по исполнению федерального бюджета за 6м2019 г. с профицитом 1,56 трлн руб. или 3,1% ВВП. Также вчера вышли данные по внешнему долгу России. Рост ЗВР в... читать дальше
.12 июля 2019 года 11:05
"Кривая доходности ОФЗ с момента последнего заседания ЦБ РФ 14 июня снизилась на 30-38 б.п. Инвесторы уже закладывают в цену снижение ключевой ставки до 7%, предвосхищая действия регулятора как минимум на предстоящие 6 месяцев. Сегодня цены рублевых облигаций могут немного скорректироваться вниз,... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:35
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующие в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:19
Вероятными уровнями поддержки выступят значения 2768 пунктов по индексу МосБиржи и 1390 пунктов по РТС - Инвестиционная палата
"Завершение торговой недели на российском фондовом рынке проходит под укрепление рубля и снижение отечественных фондовых индексов. Очередная попытка конгрессменов США наложить санкции на российский госдолг имеет, на наш взгляд, достаточно мало шансов на реализацию. В целом мы оцениваем сложившийся... читать дальше
.12 июля 2019 года 10:06
Приток капитала в акции РФ со стороны фондов, ориентированных только на РФ, побил годовой рекорд - БКС
Россия выделялась на общем фоне благодаря значительным притокам в активные фонды акций, инвестирующих в Россию (под управлением JPMorgan, Pictet и DWS). Между тем глобальные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение облигациям развивающихся рынков, тогда как интереса к акциям нет, говорится в... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:56
Аналитики ИК "Атон" считают, что в пятницу рынок акций РФ может открыться в "зеленой зоне" - повышение составит около 0,25%. читать дальше
.12 июля 2019 года 09:50
"Сегодня ночью прошла информация, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении заперта на покупку российского госдолга. Новость сама по себе умеренно негативная, поскольку далеко не факт, что в дальнейшем закон будет подписан Дональдом Трампом. У него уже почти год... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:41
"Рубль в среду укрепился на полпроцента и в паре с долларом подошел к сопротивлению 62,7. На санкционных новостях шансов продолжить рост у российской валюты очень мало. Хотя рубль частично может поддержать рост спроса на ОФЗ - не исключено, что некоторые крупные инвесторы решат ими "затариться",... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:31
ены на нефть приостановили рост вблизи $67 по Brent, но имеют неплохие шансы на продолжение тенденции, так как ситуация в Мексиканском заливе остается непростой, а уровень общих запасов находится на более комфортных уровнях, чем ранее, отмечают в ИФК "Солид". Ежемесячный отчет ОПЕК зафиксировал... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:21
"В пятницу в начале торгов не исключена коррекция вниз. В то время как внешний фон в целом выглядит нейтральным, давление на рынок акций могут оказать сообщения об одобрении Палатой представителей Конгресса США поправок к проекту бюджета на 2020 год, предусматривающих санкции в отношении... читать дальше
.12 июля 2019 года 09:11
Ожидаем консолидации индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций в четверг продемонстрировал заметную коррекцию - индекс МосБиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на... читать дальше
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